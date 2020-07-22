Оксана Федорова отмечает День рождения дочери в Сочи

Красавица-телеведущая Оксана Федорова отмечает семилетие дочери Лизы в Сочи. 22 июля для "Мисс Вселенной" особенный день.

- Сегодня у меня особенный день. Горный воздух, свежие мысли и день рождения! – признается звезда.

«Комсомолка» писала, что Оксана Федорова каждый июль прилетает с родными в Сочи, ее дочка посещает балетную школу в летнем лагере в горах. Накануне в балетном лагере прошел отчетный концерт, который начался с эффектного выступления родителей в парке «Зеленая Планета». Но сама Оксана с мамочками не танцевала.

Телеведущая остановилась в апартаментах самого фешенебельного отеля Красной Поляны, по соседству с казино, на высоте 540 метром над уровнем моря.

- Здесь очень комфортно, красиво и вкусно. Я очень рада, что курорт живет, развивается, привлекает людей , и люди отвечают взаимностью, - делится впечатлениями Оксана Федорова.

Она предпочитает купаться не в Черном море, а в открытом бассейне в горах. Фото: @fedorovaoksana

Она предпочитает купаться не в Черном море на заполненных до отказа туристами пляжах, а в открытом бассейне с видом на вершины хребта Аибга.

- Горы или море? Горы манят тех, чья душа им по размеру. В горах сам преображаешься и наполняешься энергией, - отмечает знаменитая телеведущая.

Красавица с удовольствием посещает местные рекреационные объекты. Она отправляется на турмашруты в феерических летних платьях и восхищает поклонников роликами и фотосессиями. В роскошных полупрозрачных туалетах у девственного водопада звезда похожа на древнегреческую богиню.

- Наше путешествие на водопад «Пасть дракона» стоило того. Искусство Создателя подражает своей красотой и неповторимостью. Высокие вибрации гор наполняют силой , - считает модель. - Здесь не нужны украшения, естество природы, полное принятие себя и мастерство фотографа. Хотя, техника слаба, чтобы по-настоящему передать красоту.

А еще телеведущая посетила с детьми горный Хаски-центр. Фото: @fedorovaoksana

А еще телеведущая побывала с детьми горный Хаски-центр на курорте «Красная Поляна», который расположен на высоте 960 метров.

- Визит в Хаски-центр не оставит никого равнодушным! Общение с собаками наполняет эмоциями и позитивом. Дети в восторге, хаски прекрасны. На курорте легко снять стресс в пушистом океане сибирских хаски, увидеть новорожденных щенков и сделать несколько фото на память, - рассказала Оксана Федорова.

На курорте она заглянула в бутик-ателье одного из известных брендов по пошиву изделий из кожи питона и крокодила. Фото: @_slovercollection

Шоппинг – одно из любимых развлечений звезд на отдыхе. В том числе и Оксаны Федоровой. На курорте «Роза Хутор» она заглянула в бутик-ателье одного из известных брендов по пошиву изделий из кожи питона и крокодила, меха соболя, куницы и шиншиллы. Звезда раскрыла секрет: осенью готовится эксклюзивный показ моделей.

Как сообщалось ранее, в Сочи Рыжий из «Иванушек» готовится к юбилею.