И.о. мэра Анапы станет Василий Швец

Василий Швец и Вениамин Кондратьев.

После того, как мэр Анапы Юрий Поляков 20 июля подал в отставку, курорт застыл в ожидании. Градоначальник написал заявление по собственному желанию. Правда, этому предшествовал разбор полетов с участием главы края. За несколько лет Анапа обросла новыми жилыми кварталами, многоэтажными гостиницами. Все бы ничего - застройка вплотную приблизилась к уникальным пейзажам.

В разгар сезона - у руля никого. Правда, перспективный преемник наметился в тот же день, когда кресло опустело.

Из-за проблем с самостроями в Анапе создали специальную комиссию, которую возглавил Василий Швец. Пока замгубернатора разбирался в ситуации, исполнял обязанности градоначальника Вячеслав Вовк.

Но спустя две недели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил своему заместителю стать исполняющим обязанности, а в дальнейшем – главой Анапы.

- Василий Александрович две недели проработал во главе комиссии в Анапе, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности курорта, - написал губернатор в своем Telegram-канале. - Кроме того, уже более трех лет курирует отрасль курортов, он понимает, что нужно гостям и жителям города.

Василий Швец Фото: Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проблем на курорте, по слова главы региона, хватает. Надо заняться благоустройством горожан, самовольным строительством, застройкой пляжных территорий.

- Необходимо не только вернуть Анапе былую славу, но и сделать ее курортом будущего - современной, удобной и комфортной, - пояснил Вениамин Кондратьев.

Решающее слово будет за депутатами. Документы от кандидатур на пост мэра будут приниматься с 6 августа по 7 сентября. Конкурс состоится 28 сентября.

СПРАВКА «КП»

34-летний Василий Швец в детском возрасте переехал на Кубань из Казахстана. Здесь в 2008 году окончил экономический факультет КубГУ, а в 2011 году - еще и юридический факультет кубанского университета. В апреле 2008 года началась его головокружительная карьера - со студенческой скамьи в помощники заместителя губернатора Краснодарского края. Швец курировал вопросы управления государственной собственностью. С августа 2014 по июль 2015 гг. он перешел на службу в Управление делами Президента РФ с той же специализацией. В 2015 году - советник губернатора Краснодарского края по вопросам инвестиционного развития.

В ноябре 2015 года назначен руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

В сентябре 2017 года стал заместителем губернатора Краснодарского края. Курирует Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, Департамент промышленной политики, Департамент информатизации и связи, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Василий Швец женат. В декларации о доходах у предполагаемого кандидата в мэры Анапы и его жены, к слову, в собственности нет ничего. Зато возможный градоначальник курорта пользуется сразу тремя квартирами, земельным участком и домом.