Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 августа 2020: количество больных перевалило за 9 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 8 августа 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. По последним данным, которые опубликовал региональный штаб, на Кубани зарегистрировано 115 новых случаев заражения. Общее число зараженных перевалило за 9 тысяч человек.

Кроме того, 40 пациентов на данный момент находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, трое – на ЭКМО. Еще трех пациентов спасти не удалось.

Статистика по заболевшим коронавирусом в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.

При этом 7776 пациентов выписано, из них за последние сутки - 94 человека.

Эпидемиологи напоминают, что на Кубани продолжает действовать масочный режим. Правда, реже всего его соблюдают на побережье. Туристы забыли про социальную дистанцию, а в магазины и аптеки почти никто не заходит с медицинской повязкой.

Статистика по выздоровевшим от коронавируса в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.

Поэтому на очередном заседании оперштаба по коронавирусу вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко проанализировал эпидобстановку в регионе и объявил об ужесточении масочного режима.

К слову, за нахождение без защитных масок в общественном транспорте, магазинах и больницах можно поплатиться рублем.

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