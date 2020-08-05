Какие штрафы могут вернуть в Краснодарском крае из-за роста числа заболевших коронавирусом

Не носить маски в транспорте и в закрытых помещениях может быть накладно. Фото: krd.ru

Две последние недели жители Краснодарского края ждут возвращения превентивных мер в борьбе с пандемией коронавируса. Число заболевших грозной инфекцией сегодня, 5 августа, снова перевалило за сотню. И в более безобидной эпидемиологической ситуации мы жили с целым перечнем ограничений, включая беспрецедентные "комендантские часы".

Ожидается, что на предстоящем еженедельном заседании оперштаба по коронавирусу могут вернуть штрафы за нахождение без защитных масок в общественном транспорте, магазинах и больницах.

Тем более, что статья 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») позволяет это сделать. В этом случае всем, кто игнорирует требование властей, может грозить штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

- Скажем так, этот вопрос обсуждается. Пока указания усилить контроль за ношением масок направлены только главам муниципальных образований. Но не исключено, что к усилению мер будут вновь привлечены правоохранительные органы, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Однако вероятность того, что в Краснодарском крае вновь введут карантин и поездки по пропускам, крайне мала.

Во-первых, потому, что экономика региона не выдержит новых запретительных мер. Дефицит бюджетов из-за вынужденного простоя, по предварительным подсчетам, итак уже исчисляется миллиардами.

- По самым мрачным прогнозам, он составит около 2,3 миллиардов рублей, - анонсировал на недавнем брифинге с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов.

По этой причине уже пришлось отложить несколько серьезных проектов. Так до лучших времен перенесли строительство Набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста, к примеру.

Во-вторых, карантин, по словам специалистов уже сделал свое дело. За несколько месяцев борьбы с коронавирусом, медики в регионе получили нужный опыт и научились быстрее и эффективнее определять врага.

- За время пандемии появилось несколько протоколов лечения коронавируса. В Краснодарском крае придерживаются всех схем, опробованных ведущими инфекционистами в стране и в мире. Это и специальные противовирусные препараты и поддерживающая терапия, - пояснил в эксклюзивном разговоре с "КП" - Кубань" врач-инфекционист Игорь Люлин. - Для профилактики применяются препараты группы интерферонов.

В изоляции сейчас убедительно просят, закрепляя это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с "букетом" хронических болячек.

Чтобы не попасть в застенки "ковид"-госпиталей, нужно всего лишь соблюдать несколько несложных правил: избегать больших компаний (где кто-то может просто не сказать, что болен), носить защитные маски при входе в транспорт и в закрытые помещения, тщательнее мыть руки. Пусть каждый, кто приболел, но "точно не "ковид", оградит своих коллег и родных от заразы, просто оставшись дома.