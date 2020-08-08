Причиной смерти митрополита Исидора на Кубани стали осложнения коронавирусной инфекции

Митрополит Исидор умер от коронавируса Фото: Виталий ТИМКИВ

Рабочая группа при Патриархе сообщает, что причиной смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора стали осложнения коронавирусной инфекции. Болезнь была непродолжительной.

- Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, - сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Митрополит Исидор умер в Краснодаре 8 августа на 80-м году жизни. Он возглавлял Екатеринодарскую и Кубанскую епархию с 2001 года. С 2008 года Владыка также был председателем Высшего общецерковного суда Русской православной церкви.