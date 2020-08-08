Вениамин Кондратьев рассказал, когда в Краснодарском крае могут ввести новый карантин

Вениамин Кондратьев рассказал о том, будет ли снова введен карантин в Краснодарском крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев прокомментировал слухи о новом карантине, который якобы введут в сентябре во время второй волны распространения коронавирусной инфекции. Многие жители рассылают друг другу подобные сообщения в мессенджерах со ссылкой на «знакомых» в администрации.

- Тем, кто распространяет информацию о второй волне коронавируса надо иметь связи не в администрации, а у Бога. Никто не может сказать, будет вторая волна или нет, - сказал Вениамин Кондратьев в интервью YouTube-каналу «Толк Эбаут».

При этом губернатор отметил, что сегодня ситуация развивается не так, как хотелось бы краевым властям, а количество заболевших растет. Однако это объясняется в том числе и большим количеством отдыхающих на курортах, которые встречаются, контактируют, а потом разъезжаются по Краснодарскому краю и по всей стране.

- Если я буду понимать, что ситуация неуправляемая, я пойду на решения. Но сегодня я не вижу особых поводов для переживания. Пока не вижу. Мы готовы принимать больных, мы уже не боимся коронавируса. Врачи за четыре месяца получили опыт и уже понимают, что и как нужно делать, - сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал, что карантин в Краснодарском крае в конце марта был введен для того, чтобы сохранить здоровье жителей региона перед лицом угрозы, масштабы которой еще были неизвестны.

- Тогда нужно было закрыть и остановить все нужно было тогда, потому что мы не знали, что такое коронавирус. Сегодня знаем, уже есть уверенность, выработан подход к лечению, нет паники у врачей. Это внушает мне уверенность в том, что пока речи о закрытии и ограничениях не идет, - заключил Кондратьев.