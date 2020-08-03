2020-08-03T11:35:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в Краснодарском крае не вводят карантин

В оперштабе по коронавирусу объяснили суточный антирекорд по заболевшим
Евгения ОСТРАЯ
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Карантин может быть бесполезен, если не будет самосознания жителейКарантин может быть бесполезен, если не будет самосознания жителейФото: Виталий ТИМКИВ
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Вчера, 2 августа, впервые за все время пандемии в Краснодарском крае число заболевших коронавирусом перевалило за сотню. Пугающая тенденция уже заставила региональные власти вернуться к еженедельным заседаниям оперативного штаба. А жителей Краснодарского края - насторожиться. Ведь и в более безобидной ситуации в самом начале противовирусной войны в регион закрыли границы, а жителей отправили по домам.

Однако спасет ли ситуацию новый карантин, если по выходу из него люди забывают об элементарных правилах безопасности?!

- После снятия большинства ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты, - пояснили в оперативном штабе по коронавирусу.

Кроме того, региональные власти говорят, что количество госпитальных коек позволит справится с таким наплывом заболевших, а медики - что полученный в первую волну опыт борьбы с инфекцией дает возможность эффективнее определять ее сейчас.

Напомним, замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная в пресс-центре "КП" - Кубань" рекомендовала всем надеть маски.

По словам эпидемиолога, идет вялотекущий рост заболевших.

Прогноз от Роспотребнадзора на вторую волну коронавируса в Краснодарском крае. Замглавы ведомства Татьяна Гречаная

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- Мы знаем его причины, видим очаги, - заявила замглавы Роспотребнадзора в Краснодарском крае. - И если мы сейчас все не навалимся на эту проблему дружно, то эта волна нас накроет с головой.

Сейчас перед всеми службами региона поставлена задача потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до сентября.

- Наши дети должны вернуться в школы. Необходимо раз и навсегда распрощаться с дистанционным обучением, - говорит Татьяна Гречаная. - А для этого необходимо поберечься, вновь надеть маски, избегать столпотворений, следить за иммунитетом.

Большие надежды санитарное ведомство в этом случае возлагает на предстоящую прививочную кампанию против коронавируса.

- Скорее всего, она тоже начнется осенью и мы планируем совместить ее с вакцинацией против гриппа. Ожидается, что прививки будут добровольными и бесплатными, - сообщила замглавы ведомства.

К слову, 29 июля, на заседании оперативного штаба по коронавирусу власти продлили режим повышенной готовности до 21 августа.

- «Отпускать» ситуацию пока рано – впереди еще один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти, - сообщается на официальной странице в соцсети губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Кроме того, решено усилить контроль за ношением жителями и гостями региона защитных масок.

"Масочные" рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах станут ежедневными.

Всех, кто получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции, будут проверять и наказывать.

Жителям Краснодарского края старше 65 лет рекомендуют и вовсе не выходить из дома без необходимости и отказаться от поездок на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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