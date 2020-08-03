Тревожный сигнал: В мэрии Краснодара призвали жителей отказаться от массовых мероприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:04:50+03:00

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Из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе, жителей Краснодара призвали отказаться от проведения массовых мероприятий.

- Накануне Краснодарский край по числу заболевших впервые превысил рубеж в 100 заболевших, это очень тревожный сигнал. И мы все понимаем и надеемся, что жители города, как и прежде, проявят сознательность, бдительность. Не будут проводить массовых мероприятий, - сказал на городской планерке первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. Эпидемиологическую обстановку в краевом центре специалисты оценивают как «стабильно напряженную».

2840 горожан имеют лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция. Из них выздоровели уже 2385 человек. 348 пациентов продолжают лечение в стационарах.

В крае продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, требование соблюдения социальной дистанции и масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU