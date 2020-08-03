2020-08-03T10:04:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Тревожный сигнал: В мэрии Краснодара призвали жителей отказаться от массовых мероприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом

В стационарах краевого центра лечатся 348 пациентов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе, жителей Краснодара призвали отказаться от проведения массовых мероприятий.

- Накануне Краснодарский край по числу заболевших впервые превысил рубеж в 100 заболевших, это очень тревожный сигнал. И мы все понимаем и надеемся, что жители города, как и прежде, проявят сознательность, бдительность. Не будут проводить массовых мероприятий, - сказал на городской планерке первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. Эпидемиологическую обстановку в краевом центре специалисты оценивают как «стабильно напряженную».

2840 горожан имеют лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция. Из них выздоровели уже 2385 человек. 348 пациентов продолжают лечение в стационарах.

В крае продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, требование соблюдения социальной дистанции и масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский депутат Виктор Медведчук приехал отдыхать в Крым
Губернатор Кубани распорядился проверить застройку Новороссийска и Северского района
Вениамин Кондратьев: Мы должны создать такую систему, чтобы к охраняемым землям и водам никто не мог даже подступиться
Оперативные службы в Сочи проверяют сообщения о минировании нескольких объектов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Между Геленджиком и Красноярском открылось прямое авиасообщение
МТС начала тестирование сверхскоростной гигабитной сети на Кубани
В краснодарском переулке Гаражном ограничат движение транспорта
ФРП  Краснодарского края одобрил первый заем по программе «Конверсия»
В Новороссийске гость зарезал хозяина дома в ходе пьяной ссоры
Краснодарскому предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы за аферу с недвижимостью
Новой жертвой коронавируса стал 50-летний житель Геленджика
На Кубани капитана танкера оштрафовали за нарушение границы в Керченском проливе
Из Сочи в Абхазию отправились первые экскурсионные автобусы
За выходные российско-абхазскую границу пересекли около 7 тысяч автомобилей
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года: среди заболевших годовалый малыш
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года увеличилось еще на 113 человек
На Кубани поймали злостного неплательщика алиментов
Скончался пострадавший при взрыве газа на АЗС в Динском районе