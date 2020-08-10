Митрополит Исидор умер 8 августа Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

10 августа Кубань прощается с митрополитом Исидором. Глава Екатеринодарской епархии ушел из жизни 8 августа на 80-м году. Причиной смерти священнослужителя стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Отпевание владыки возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Гроб с телом митрополита Исидора доставили в храм утром 10 августа. Литию об усопшем совершил благочинный Центрального округа, настоятель Сергиевского храма протоиерей Богдан Черных. Богослужебные песнопения исполнил Кубанский казачий хор.

Отпевание начнется в 10 часов.

- Проститься с Архипастырем прибыли архиереи и духовенство Ставропольского края, Краснодарского края и Республики Адыгея, сотрудники Епархиального управления Екатеринодарской и Кубанской епархии, которые много лет трудились под руководством митрополита Исидора, - сообщают в Кубанской митрополии.

После смерти митрополита Исидора временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

СПРАВКА КП

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Кириченко Николай Васильевич, родился в Ленинградской области и после окончания школы обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии.

Был пострижен в монахи в 1967 году в Успенском крестовом храме при Митрополичьих покоях. В 1977 году возведен в сан архимандрита. С 1987 года назначен епископом Краснодарским и Кубанским, а в 2001 году возведен сан митрополита.

С 2008 года митрополит Исидор назначен председателем Высшего общецерковного суда РПЦ.