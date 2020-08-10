«Страдали макаки и попугаи»: В Сочи закрыли нелегальный питомник экзотических животных

В Сочи закрыли нелегальный питомник экзотических животных. Фото предоставлено пресс-службой городской мэрии

В Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными. Объект был обнаружен межведомственной группой в Лазаревском районе Сочи в ходе рейдовых мероприятий.

Фото предоставлено пресс-службой городской мэрии

Питомник поставлял пляжным фотографам зверей и птиц для проведения незаконных фотосессий с туристами.

Фото предоставлено пресс-службой городской мэрии

- Условия, в которых содержались животные, специалисты признали неудовлетворительными. Поэтому было решено забрать их у хозяина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Фото предоставлено пресс-службой городской мэрии

В специализированные вольерные комплексы курорта после закрытия питомника были отправлены две яванские макаки и три попугая ара. Собственник нелегального объекта для содержания животных по предписанию Росприроднадзора оштрафован.

Представитель пресс-службы напомнила, что в Сочи продолжаются рейды по пресечению незаконного фотобизнеса с использованием животных. В регулярных проверках участвуют представители правоохранительных органов и Росприроднадзора совместно с сотрудниками администрации курорта.

Например, в ходе одного из недавних рейдов в Центральном районе Сочи был выявлен фотограф-нарушитель с обезьянами.

- Он предлагал жителям и гостям Сочи сфотографироваться с двумя яванскими макаками. Поскольку услуги оказывались незаконно, до принятия судебного решения животные были переданы на временное содержание в специализированное учреждение. Там им обеспечат необходимый и профессиональный уход, - рассказал заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Максим Леонов.

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