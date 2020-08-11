Вместо карантина – бархатный сезон: в Краснодарском крае готовятся принимать туристов и осенью

На побережье верят, что карантина не будет, а туристов осенью будет не меньше, чем летом Фото: Виталий КАРНАУХ

Слухи о второй волне коронавируса и новом карантине в Краснодарском крае, который якобы введут в сентябре, продолжают будоражить умы местных жителей и туристов. Однако и синоптики, и отельеры, и власти края рассчитывают на длинный курортный сезон.

- Этот сезон необычный. Люди чаще бронируют номера перед самым приездом, поэтому на сентябрь еще есть свободные места, но мы уверены, что через пару недель все будет закрыто, - говорит владелец отеля в Сочи Сергей Авакян.

Он, как и многие, слышал о возможном карантине в сентябре. Некоторые отдыхающие даже звонят и уточняют, будет ли работать отель в сентябре.

- Мы почти два месяца активно принимаем гостей, на побережье очень много людей и при этом не видим аномального роста заболеваемости. Надеемся, что никаких дополнительных ограничений вводить не будут. Со своей стороны мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора, хотя слухи о карантине, безусловно, напрягают. Май и июнь были очень непростыми для нас, простаивать больше не хотелось бы, - добавил он.

СЛУХИ ПУГАЮТ

По данным АТОР, в пятерку самых популярных у россиян направлений на сентябрь и октябрь вошли Сочи и Анапа. Конкуренцию им может составить открывшаяся Турция, а также доступная Абхазия. Однако пока рейсы за границу открыты не из всех аэропортов. Поэтому либо придется лететь, например, через Москву или искать варианты на отечественном берегу.

И все же специалисты отмечают влияние слухов о новой волне карантина на продажи путевок к Черному морю. Спрос на туры на даты после 15-20 сентября идет по нисходящей.

- Активно муссируются слухи, что осенью может вернуться самоизоляция. Никаких официальных подтверждений этим слухам нет. Наоборот, есть заявления о том, что ничего подобного не будет. Мы все надеемся, что границы снова уже не закроют. А только будут открывать все новые и новые направления, - говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Правда, причиной колебаний туристов может быть ожидание открытия новых направлений, а также сомнения в хорошей погоде во второй половине сентября и в октябре.

ПОГОДА НЕ ПОДКАЧАЕТ

Синоптики успокаивают. Эта осень на Черноморском побережье будет даже теплее, чем обычно. Он может продлиться до середины октября. Причиной тому станет прогревшееся Черное море, температура воды в нем у берегов Сочи достигает 28 градусов.

- В этом году за счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря. Это тепло будет медленно расходоваться, - пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В прошлом году летняя погода в Сочи продержалась до 5 октября, правда, море к этой дате остыло уже до +20 градусов, несмотря на +28 в воздухе. Но именно этим и ценен бархатный сезон, когда солнце уже не так выжигает кожу, а вечерами уже можно поймать свежесть.

КАРАНТИНА НЕ БУДЕТ. ПОКА

Решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, принимают краевые власти. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что пока причин для беспокойства нет.

- Если я буду понимать, что ситуация неуправляемая, я пойду на решения. Но сегодня я не вижу особых поводов для переживания. Пока не вижу. Мы готовы принимать больных, мы уже не боимся коронавируса. Врачи за четыре месяца получили опыт и уже понимают, что и как нужно делать, - сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор на помнил, что в марте карантин был необходим, потому что масштабы угрозы были неизвестны. Сегодня в крае для лечения коронавирусной инфекции подготовлено 3,6 тысяч коек, из которых половина не заполнена. Но при необходимости их количество может быть увеличено до 5,9 тысяч.

- Сегодня мы знаем, что такое коронавирус. Уже есть уверенность, выработан подход к лечению, нет паники у врачей. Это внушает мне уверенность в том, что пока речи о закрытии и ограничениях не идет, - заверил Кондратьев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На курортах стараются не обращать внимания на слухи и смотрят в будущее с оптимизмом. Нового карантина здесь явно не ждут. Курорт «Красная Поляна» уже объявил о запуске сезона горного детокса с 1 октября по 15 декабря, предлагая туристам пакет с проживанием, питанием, фитнес-активностями и прогулочными билетами на канатную дорогу. А курорт «Роза Хутор» уже открыл продажи сезонных ски-пассов на зимний сезон со скидкой, которая доступна до 31 августа.