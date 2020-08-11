«На больничных койках – гости свадеб»: пациент COVID-госпиталя вел дневник из красной зоны

Врачи в коронавирусном госпитале Краснодара выходят на балкон, чтобы отвлечься и немного отдохнуть Фото: Личный архив героя публикации

38-летний Богдан (он попросил не публиковать его фамилию) из Краснодара в коронавирусный госпиталь попал в конце июля. Его увезли на скорой в больницу, откуда пациент вел свой дневник, которым поделился с «Комсомольской правдой».

Началось все с кашля

27 июля

Утром проснулся от сильно кашля. Он душил. Подумал, что откашляюсь и все пройдет. Жена в это время уже собиралась на работу, я – самозанятый, мне некуда было торопиться. Она попросила отнести к ней в машину одну тяжелую коробку. Я не смог ее поднять – совсем не было сил, хотя за день до этого я в легкую перекидывал эту коробку из машины в машину, а потом в дом. И попросил супругу вызвать скорую. Она не пошла на работу, осталась дома.

Пока медики ехали, измерил температуру - 37,3. Врачи скорой приехали быстро, к их визиту мое тело уже «прогрелось» до 37,7.

Меня послушали, измерили уровень кислорода в крови и увезли в больницу на компьютерную томограмму. Кашель меня так и душил.

20:00

Лежу в палате. День сегодня выдался, конечно, врагу не пожелаешь. Утром привезли в больницу, осмотрел врач в приемном покое, сделали КТ. Томограмма показала пневмонию. Легкие поражены на 52 %. Меня положили в палату на 6 человек, все койки заняты. В основном лежат мужики моего возраста и старше. Мне сразу же поставили капельницу, а к вечеру сделали укол в вену и в живот. И выдали горсть таблеток. Всем в палате делают уколы в живот – говорят, чтобы кровь не густела. После капельницы мне сразу же стало намного легче.

Врачи работают в коронавирсуном госпитале в специальных костюмах Фото: Личный архив героя публикации

1 августа Подводя итоги за первые 5 дней пребывания в короновирусом госпитале во 2-ой Краевой клинической больнице могу рассказать о своих впечатлениях.

Содержание в палатах вполне комфортные, есть умывальник и кондиционер, правда туалет и душ находятся в коридоре. Как правило, еду приносят прямо в палаты, блюда типично больничные, строго порционные, сбалансированные (явно без кулинарных излишеств, а иногда даже без соли) и делятся для обычных пациентов или тех, кому необходима особая диета (в случае диабета).

Пациентов много, только на нашем этаже их более 80-ти человек, а поступление новых происходит волнами. Был день, когда медикам пришлось размещать людей даже в коридоре, но сейчас в некоторых палатах даже есть свободные места. Зачастую тут лежат целыми семьями.

Пока лежал, познакомился с мужчиной, его зовут Николай. Он в июне женил своего сына, свадьбу играли пышную, с большим количеством гостей. То, что в крае запрет на проведение массовых мероприятий, его вообще не смущало – свадьбу уже ведь запланировали. Но сейчас жалеет, что торжество не перенесли на более благоприятное время. И если при моем поступлении его "гостей" было человек 5, то сейчас их уже 16-17 не считая выписавшихся или находящихся на амбулаторном лечении. Опять-таки, они поступают постепенно, как говорится, кого когда прихватит.

Есть пациенты попавшие в ККБ случайно, так один мужчина обратился в Динскую районную больницу с ангиной, его продержали целый день в приемном покое, а потом с подозрением на короновирусную пневмонию отправили в ККБ. Пневмония, как и вирус, не подтвердились (2 теста ПЦР отрицательные), но в связи с тем, что он провел кучу времени среди заражённых, теперь мужчина лежит со всеми и получает свою долю уколов. Зато теперь его никто не заразит.

Есть пациенты, притом сразу же подтвержденные, которые даже не представляют, где они могли заразиться. С момента снятия жёстких ограничений они не успели поучаствовать в каких-либо массовых мероприятиях, а некоторое даже на море не успели съездить, но вирус где-то зацепили. И с достаточно тяжёлыми последствиями.

Если мне было плохо только в первый день поступления в госпиталь, а дальше организм включился в борьбу с болячкой, то парню, поступившему вместе со мной, до сих пор плохо. Конечно, с первым днём его пребывания тоже не сравнить, но и уверенно идущим на поправку его тоже не назовешь. Вообще, в отделении много больных, которым даже тяжело самостоятельно передвигаться.

Многие из них рассказывают о необычной скоротечности развития болезни. Некоторым становилось хуже и хуже даже не за несколько дней, а за несколько часов.

4 августа

Продолжаются уколы, капельницы и прием таблеток. Медперсонал уставший от всего происходящего, но все равно остаётся вежливым, терпеливым и даже иногда шутит. Правда, с лёгкой спецификой профессионального юмора. Говорят, что в разгар пандемии работалось немного проще, а сейчас приходится обосновывать, почему они, например, назначают анализы, выходящие за рамки стандартных анализов по ковид. Мол, страховые требуют отчета за каждую манипуляцию.

Несмотря на то, что пациентов очень много, медики успевают следить за каждым Фото: Личный архив героя публикации

Но в тоже время, к ним поступают пациенты с целыми букетами заболеваний, помимо короны, которые частенько дают серьезные осложнения. И ведь каждому необходимо особое лечение. А недавно тут даже роды приняли. А на двери ординаторской висит табличка, по какому номеру звонить в случае родов. Так что врачи – герои! Работать сутками, без перерывов, и при этом еще и шутить – снимаю перед ними шляпу!

5 августа

Мне заметно легче. Я уже не кашляю, температуры нет. Два теста на коронавирус показали отрицательные результаты. Скоро будут брать третий. В больнице время очень долго идет. Чтобы разрабатывать легкие, врач посоветовал надувать воздушные шары. Попросил жену привезти упаковку.

Передачку можно приносить, но только отдавать пакет с вещами и продуктами необходимо за шлагбаумом госпиталя – вход даже во двор строго запрещен.

Принимают передачки с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. Я много хожу по палате и даже пытаюсь отжиматься от кровати. Но это сложно, так как на руке катетер установлен. Пробую отжиматься на одной руке. Говорят, что те, кто занимался спортом, легче переносит это вирус.

Я до того, как загреметь в больницу, плавал и бегал. Но и в больнице пытаюсь поддерживать форму.

7 августа

10:00

Меня готовят к выписке. Третий тест на коронавирус – отрицательный. Я чувствую себя гораздо лучше, кашля нет. Живот выглядит как карта звездного неба, весь синий и в точу от уколов, но состояние в разы лучше.

15:00

Вышел из больницы в маске и перчатках – хотя и вылечили от коронавируса (тесты все были отрицателные, но на КТ показывало эту заразу). Теперь смотрю на людей по-другому. Зря они маски не носят, коронавирус – не шутки, эта зараза очень коварная. Один парень рассказал, что у него степень поражения легких буквально за сутки скаканула с 12% до 47%. Людям реально очень плохо. И лучше поберечься, носит маску, обрабатывать руки антисептиком, чем потом лежать на больничной койке. И хорошо, если выйдешь из больницы сам, а не вперед ногами…

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