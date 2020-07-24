2020-07-24T17:04:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Гречаная о всплеске зараженных в Краснодарском крае: Среди инфицированных - гости свадеб и поминальных церемоний

По словам замглавного санитарного врача Кубани, большинство людей заболели еще в июне, но занимались самолечением [«эксклюзив КП», видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Иван МАКЕЕВ.Фото: Иван МАКЕЕВ.
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В пресс-центре «Комсомольская правда» в Краснодаре» заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная заявила, что пока разговоры о новом карантине преждевременны. Спрогнозировать, как жители региона будут жить в сентябре, пока сложно. Все зависит от дисциплины кубанцев.

Замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная о росте числа заболевших, новом каратине и вакцинации.

- Я смотрела информацию о новых случаях заболевания в крае, почти во всех случаях у людей ухудшилось самочувствие две-три недели назад, но к врачу они не обращались. Все это время лечились сами, посещали общественные места, - рассказала «КП» - Кубань» Татьяна Гречаная.

Кстати, после проведенного эпидраследования выяснилось, что в крае есть территории, которые вызывают опасения. Например, Армавир. В городе за последнее время зафиксировали десятки случаев заболевания.

- Большинство очагов регистрируем в семьях, в которых недавно прошли свадьбы или похороны. На таких церемониях, как правило, собираются много людей, они обнимаются, целуются. Как показала практика, одного контакта достаточно, чтобы заболеть коронавирусом, - пояснила «КП» - Кубань» заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная. - Напомню, что на данный момент любые массовые мероприятия запрещены: ни банкеты в ресторанах, ни вечеринки в кафе. Выпускные вечера тоже под запретом. Но люди все равно ищут лазейки - выезжают за город и собираются вместе на природе. Там, где едят и пьют, - еще одни «ворота вируса».

Инфекция оказалась коварней, чем изначально предполагали эпидемиологи. Вирус косит всех без разбора. Но, к счастью, пока в крае повторных случаев заражения не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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