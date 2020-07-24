2020-07-24T17:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Если ситуация ухудшится, можем снова закрыть объекты»: замглавы Роспотребнадзора о новом карантине в Краснодарском крае

Татьяна Гречаная рассказала о том, что нас ждет осенью и как выросло число заболевших [«эксклюзив КП», видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Ситуация в последние дни изменилась, тем не менее, резкого «скачка» в Роспотребнадзоре не видят.Ситуация в последние дни изменилась, тем не менее, резкого «скачка» в Роспотребнадзоре не видят.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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В Краснодарском крае вновь растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки - 90 случаев заражения. Таких показателей не было уже два месяца. Почти весь июль статистика радовала глаз - «кривая» шла вниз. Но ситуация в последние дни изменилась. Тем не менее, резкого «скачка» в Роспотребнадзоре не видят.

Замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная о росте числа заболевших, новом каратине и вакцинации.

- Нарастать число заболевших, конечно, будет, поскольку через регион проходят сейчас «миграционные потоки». Мы делаем все возможное, чтобы не было вспышки заболеваемости, крупного очага. Пока разговоры о карантине преждевременны, - сказала в пресс-центре «Комсомольской правды» - в Краснодаре» заместитель главного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная. - То, в каком режиме мы будем жить осенью, станет понятно в августе. Когда мы увидим, какая у нас будет обстановка в регионе.

Заболеваемость, считают эпидемиологи, начала расти из-за человеческого фактора. Люди не носят маски, не соблюдают дистанцию, не пользуются санитайзерами - словом, забыли про режим. А ведь коварный вирус можно подхватить, просто один раз потерев руками лицо.

- Поэтому мы и призываем людей быть осторожными, напоминаем им о средствах защиты, о том, что именно этот барьер может помочь не заразиться в общественном месте, - объяснила Татьяна Гречаная. - Бывают случаи, когда мы выносим семье, в которой заболел один человек, предписание о самоизоляции, а через время, когда к ним наведываются врачи, - их нет дома. Люди выходят в магазин или аптеку, забывая о том, что они уже могут быть заразны даже, если симптомов нет.

Но, увы, есть ситуации, когда заболевшие пытаются вызвать скорую, но дозвониться по номеру просто не могут.

- Мы знаем о таких случаях и регулярно получаем жалобы от жителей края. И, конечно, если все подтверждается, принимаем меры, - добавила «КП» - Кубань» Татьяна Гречаная. - Наша «горячая линия» принимает очень много звонков, бывает, что не успеваем обработать всех. С недавних пор посадили на линии студентов, они очень сильно помогают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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