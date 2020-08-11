Жена внука Пугачевой напугала «болезненной худобой» на отдыхе в Сочи. Скрин: @alenaakrasnova

Модель Алена Краснова, жена старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, отдыхает в Сочи. Но на фото в купальнике в Instagram красавица выглядит, словно девушка с дистрофией. Как замечает одна из подписчиц, «тазовыми костями уже можно салаты на кухне нарезать».

- Странно, что здоровое тело у вас ассоциируется с «в шаге от анорексии» к слову тазобедренные кости у меня «оголяются» в любом весе, и в 56 и в 47, у всех разное строение тела, — ответила на комментарии модель.

Напомним, что звезда очень переживала по поводу 6 кг, набранных ею за время карантина и даже решилась из-за этого на откровенную фотосессию.

Алена этим летом приехала в Сочи на отдых впервые. К отпуску она отнеслась с особым трепетом и буквально считала дни до отъезда.

- Влюбилась в этот город с первого дня пребывания. Природа завораживает: чистейшее море, горы, развитая инфраструктура, даже наличие нереального количества людей не выбивает меня из атмосферы, - призналась Алена.

Чувствуется, что модель - поклонница пляжного отдыха. Она извивается в волнах, как ящерица, прекрасно плавает и катается на сап-серфе. Она устраивала фотосессии в горах Красной Поляны и на знаменитой сочинской смотровой площадке в районе Малого Ахуна.

Особенно впечатлила звезду поездка на Белые скалы, где она наснимала «столько красоты».

- Но это буду не я если не спрыгну с какой-нибудь скалы, - сказала Алена и спрыгнула.

27 июля Алена и Никита Пресняковы отметили кожаную свадьбу - трехлетие совместной жизни.

В июне «Комсомолка» писала, что Невестка Пугачевой разделась ради откровенной съемки. Молодая жена Никиты Преснякова позировала в одних трусиках.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи в эти дни отдыхает успешная телеведущая, певица и бизнесвумен Ольга Бузова и 27-летний блогер из Новосибирска Давид Манукян. Пара остановилась в самом дорогом отеле Сочи, где стоимость фешенебельных номеров в сутки доходит до 80 тысяч рублей.