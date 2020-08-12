«Из-за пробок»: Под Горячим Ключом запретят ездить грузовикам

На трассе М4 «Дон» под Горячим ключом ограничат движение грузовиков. Фото: Архив "КП"

Дороги в Краснодарском крае в курортный сезон загружены больше обычного. Туристы длиной вереницей едут на побережье. Особенно давление на магистрали идет в выходные дни. Чтобы хоть немного избавится от заторов, специалисты решили до конца сентября ограничить движение грузовиков. Их поток в летние месяцы составляет 30%.

- С 25 августа по 30 сентября на участке трассы М-4 от населенного пункта Горячий Ключ до транспортной развязки в месте примыкания автодороги «Джубга — Сочи» с пятницы по воскресенье с 08:00 до 22:00 ездить грузовикам будет запрещено. Ограничение касается транспорта с максимальной нагрузкой на ось 12 тонн. Фуры в этот период должны будут идти в обход участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Автодора».

Эксперты отмечают, что именно грузовики на данном участке тормозят движение потока к морю. Также на дорогах повышается аварийность – водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, что повышает риск лобовых столкновений.

- Временное ограничение выровняет скоростной режим на участке трассы, который проходит по горному и пересеченному рельефу, - сообщили «КП»-Кубань» дорожники.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как в Краснодарском крае объехать пробки к Черному морю. Причин, почему народ стоит в заторах, - две. Первая - дороги, которые попросту не рассчитаны на такое количество транспорта. Вторая – их ремонт.