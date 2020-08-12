Бархатный сезон 2020 в Краснодарском крае: В Сочи – детокс, в Геленджике – скидки 50%

Бархатный сезон 2020 обещает быть теплым Фото: Виталий КАРНАУХ

Курорты Краснодарского края готовятся к бархатному сезону 2020, несмотря на слухи о новом карантине и ограничениях из-за коронавируса. Заманивать туристов будут приятными ценами и теплой погодой в начале осени.

На Красной Поляне в Сочи туристам предлагают как обычные блюда, так и специальное детокс-меню. Здесь к бархатному сезону открывают новую программу для отдыхающих – можно очистить организм и омолодиться. Сезон горного детокса стартует с 1 октября по 15 декабря. Здесь предлагают туристам пакет с проживанием, питанием. А еще сюда входит прогулка с гидом по горам, утренние пробежки с тренером, занятия по растяжке и фитнес-тренировки. Еще положен туристу бесплатный дневной ски-пасс на все канатные дороги. И только осенью тут можно получить скидки до 50% на косметические и спа-процедуры. Правда, при одном условии – если бронировать от двух суток в отелях Красной поляны.

Вообще, осенью в отелях Сочи почетное место на столе занимают хурма и кубанские фрукты.

- Если еще лет пять назад отели предлагали на завтрак стандартные «витамины», как в Европе: бананы и апельсины, то теперь удивляют гостей южными фруктами. Осенью на столе обязательно будет хурма, фейхоа, местные киви, виноград, южные груши и яблоки, - говорит член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператорской компании в Сочи Бэлла Тарасова.

В Анапе отели, работающие по системе все включено, уже объявили акции при раннем бронировании номеров на бархатный сезон. Например, предлагают скидку до 15% при бронировании с 30 августа по 19 сентября и до 20% на даты в интервале между 20 сентября и 11 октября.

В Геленджике в начале октября стартует неделя скидок не только на проживание в отелях, но и во всех магазинах курорта.

- Гостиницы в эту неделю сбрасывают цены и предлагают путевки с 50% скидкой, - рассказывают в администрации города. – Обычно мы встречали бархатный сезон грандиозным карнавалом, в этом году из-за пандемии праздника не будет, но неделю дисконта сделаем все равно.

КАК У СОСЕДЕЙ

Главным конкурентом Краснодарского края в битве за туристов в бархатный сезон станут курорты Крыма. Главный аргумент соседей – приятные цены.

На полуострове в бархатный сезон дешевле всего будет селиться в Феодосии, а вот Ялте – чуть дороже. Процентов на 10 стоимость проживания в гостиницах должна снизиться. Сбрасывают цены и частники.

- У нас на сентябрь уже мало свободных мест, - говорит Юлия Саврун, у нее в крымском селе Малореченское частная гостиница. – Если летом к нам приезжали на отдых с детьми, то осенью едут пары без ребятишек. Много в это время и постоянных гостей, которые приезжают к нам только в бархатный сезон – когда пляжи становятся свободнее, погода – мягче. А еще у нас в это время пора инжира, миндаля, лесного ореха, самого вкусного винограда и ежевики. Цены у нас и летом были не высокие – 500-600 рублей в сутки с человека. А осенью снижаем до 400 рублей.

В бархатный сезон в Крыму становятся и свободнее дороги. Этим летом запустили все четыре полосы трассы «Таврида», и пробки от Керчи в сторону Феодосии стали заметно меньше, а осенью и вовсе обещают исчезнуть. Плюс в этом сезоне на полуостров пошли поезда и их количество осенью не уменьшится.

Но все же туристы осенью выбирают палаточный отдых. 30% отдыхающих приедут в Крым дикарями. Самые популярные места для кемпинга - бухта Капсель под Судаком на востоке Крыма и поселок Новофедоровка на западе.

И в бархатный сезон здесь будет немного свободнее и есть шанс установить палатку в безлюдном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо карантина – бархатный сезон: в Краснодарском крае готовятся принимать туристов и осенью

Слухи о второй волне коронавируса и новом карантине в Краснодарском крае, который якобы введут в сентябре, продолжают будоражить умы местных жителей и туристов. Однако и синоптики, и отельеры, и власти края рассчитывают на длинный курортный сезон (подробности)