В Анапе от туристов огородили редкие болотные кипарисы

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

В Анапе озеро Сукко – место, куда каждый день приезжают сотни туристов. Они уникально тем, что прямо из воды здесь торчат редкие болотные кипарисы. Но в начале июля из-за сильной жары водоем высох, а чтобы деревья не засохли, раз в неделю их поливают из пожарной машины. Но, как оказалось, кипарисы могут погибнуть вовсе не от засухи, а от туристов.

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

- Из-за того, что озеро высохло, люди стали подходить к деревьям, срывать кору с них, трогать их, - говорят в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края. – А еще туристы вытаптывают молодую поросль, а это – угроза местной флоре.

Туристы могут затоптать уникальные растения. Фото: Минприроды Краснодарского края

Поэтому чтобы спасти редкие кипарисы, их в Анапе огородили специальной лентой от туристов.

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

А еще повесили таблички, которые гласят, что подходить близко к деревьям запрещено.

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

- Давно пора было это сделать, - считает член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Туристы могут занести инфекцию на деревья, отламывая ветки и кору. А еще ни топчут корни. Да и трамбовка грунта ни к чему хорошему не приведет.

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

Но несмотря на то, что деревья огорожены, некоторые туристы все заходят за ленту, чтобы сфотографироваться около деревьев.

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

Но, к счастью, есть еще и сознательные отдыхающие – они делают замечания тем, кто плюет на запреты.

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

Болотные кипарисы огородили защитной лентой. Фото: Минприроды Краснодарского края

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