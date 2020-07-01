В Анапе из-за жары высохло знаменитое кипарисовое озеро

Многие, кто бывал в Анапе, – проездом или гостил – не преминули посетить знаменитое на весь мир озеро Сукко. Иначе его называют кипарисовым. А все потому, что в самом центре водоема, скрывая свои корни глубоко под водой, стоят 32 красавца-кипариса. Эти толстяки давно стали туристическим объектом, хотя никто до сих пор не знает, откуда же они появились. Сам водоем рукотворный, его создали в 1965 году для полива виноградников.

Но сейчас Сукко похоже разве что на давно непаханое поле. Вода в нем исчезла, а туристы стали испытывать деревья на прочность. И если раньше они подплывали к кипарисам на матрасах, то теперь могут дойти пешком, вовсе не испачкавшись в какой-нибудь муляке, так как дно – «илистый камень».

- Хотя озеро и не природное, но там есть ручей, который его питает, - говорит член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Сколько помню, он тек даже в самые засушливые годы. Именно поэтому хоть какая-то лужица в водоеме оставалась. Этот год у нас аномально сухой, но лично я думаю, что в Сукко либо проблемы с дамбой возникли, либо воду специально слили. Уверен, что через тот ручей она поступает в озеро, но вопрос – куда она девается?

Туристы могут серьезно навредить деревьям. Фото: instagram.com/typoanapa2.0/

Однако руководство эко-парка «Долина Сукко» вовсе не волнуется из-за отсутствия воды. Там говорят, что это стандартное явление и водоем наполнится обязательно. Испарение воды с поверхности озера происходит ежегодно, только в разных количествах, так как это зависит от погодных условий.

- Озеро сезонно теряет и набирает воду. Летом и осенью она испаряется, потихоньку уходит, зимой и весной набирается, - рассказали корреспонденту «КП» в эко-парке. Там же добавили, что зима в этом году была бесснежной. – К сожалению, получаем такой вот результат. Но чтобы с кипарисами ничего не случилось, мы организовали полив.

Фото: instagram.com/dolina_sukko/

Так как широченные и высоченные деревья – не маленькие кустики, то и воды сюда надо много. Поэтому приезжают орошать насаждения пожарные машины. Раз в неделю под кипарисы выливают 12,5 тонн воды. А вот туристам стоило бы посоветовать вообще не приближаться к ним, поскольку трамбовка грунта ни к чему хорошему не приведет. Эколог Вениамин Голубитченко считает, что люди могут занести на деревья инфекцию.

- Отламывают ветки, топчут корни, срывают кору. Ворота для инфекции открываются, да и само состояние кипарисов ухудшается, - заявил эколог.

Так выглядит озеро, когда вода в нем есть. Фото: instagram.com/dolina_sukko/

Поэтому стоит обратиться к посещающим эко-парк «Долина Сукко». Чтобы этот кусочек природы сохранился, необходимо его беречь!

Напомним, ранее озеро Сукко в Анапе также пересыхало. Но вскоре вновь набиралось.