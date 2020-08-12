На Кубань надвигаются ливни с градом и сильным ветром

Погода ухудшится в Краснодарском крае с 13 августа Фото: Виталий КАРНАУХ

Краснодарский край уже больше недели активно греет солнышко. Синоптики отмечают, что на этой неделе погода даст вздохнуть свежим воздухом. Духоту прибьют дожди.

- 13 августа в Краснодарском крае ожидается сильный дождь с грозой, также в некоторых районах возможен град, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгидрометцентре.

Также на Кубань придет холодный циклон. В связи со сменой воздушных масс температура воздуха в регионе опустится местами до пяти градусов.

- Сегодня в Краснодаре и крае в среднем 31 градус тепла, в пятницу температура воздуха будет около 26 градусов, в выходные она также не поднимется выше этой отметки, - отмечают специалисты.

Порывы ветра в регионе 13 и 14 августа будут достигать 20 метров в секунду. Также эксперты говорят о возможном подъеме воды в реках.

- Рост уровня воды на 20-30 см наблюдался на реке Лаба, ситуация находится под контролем. Также возможен рост уровня воды и достижение неблагоприятных отметок в реках Сочи, - предупредили в Гидрометцентре России.

Если говорить о температуре не воздуха, а воды, то у берегов Черного моря в ближайшие дни ожидается 23-25 градусов, в Керченском проливе - 26 градусов, а в Азовском море будет в среднем 25 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что вместо карантина в Краснодарском крае будет бархатный сезон. Курортные города готовятся принимать туристов и осенью. Сентябрь и октябрь на отечественном побережье обещают быть теплыми на фоне слухов о новых ограничениях.