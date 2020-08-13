Cтало известно, когда вакцина от коронавируса поступит в Краснодарский край

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в России официально зарегистрировали вакцину от коронавируса, жители регионов вздохнули с облегчением. Хоть прививка и не панацея, но все же дополнительная защита для организма.

Главный вопрос, которые заботит сейчас жителей Краснодарского края, когда вакцина поступит на Кубань. Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас формируются списки регионов, которые первыми получат упаковки лекарств.

- На данный момент точных дат назвать не можем. Мы сейчас ждем так же, как и все. Надеемся, что вакцина придет уже этой осенью, - сказали «КП» - Кубань» в минздраве Краснодарского края.

По словам регионального Роспотребнадзора, самое главное сейчас не допустить резких скачков заболеваемости в крае.

- Сейчас важно сделать все возможное, чтобы избежать второй волны заболеваемости на Кубани. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила: носить маску, держаться на расстоянии от других людей и всегда содержать руки в чистоте, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная.

По словам Татьяны Гречаной, в первую очередь, прививки сделают людям из групп профессионального риска заражения коронавирусом.

- Сначала начнется вакцинация медработников, у которых рисков заразиться гораздо больше, чем у остальных. Затем начнут прививать педагогов, организованные коллективы, - добавляет Татьяна Гречаная. - Очень хотелось бы совместить эту вакцину с сезонной прививкой от гриппа.

По всей видимости, пожилых людей, и остальное население, массово начнут прививать уже в следующем году. Планируется, что вакцина будет бесплатной, сделать ее можно будет на добровольной основе.

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