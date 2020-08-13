Последствия ливня в Новороссийске 13 августа 2020: дождь затопил дороги, град засыпал улицы

Фото: instagram.com/novosti_nvrsk

«После дождичка в четверг» - это фраза для жителей Новороссийска актуальна как никогда. Ранним утром на город-герой налетела стихия.

Об атмосферном фронте, сформировавшемся над регионом, люди знали - синоптики предупредили заблаговременно. Но большинство новороссийцев были уверены - обойдется бодрящим дождичком. Природа посчитала иначе и узким плотным потоком выплеснула всю свою ярость на жителей Новороссийска.

Тучи над городом собирались с самого утра, и в итоге - ливень стеной, шквалистый ветер и даже град.

Град в Новороссийске засыпал дворы жителей Фото: instagram.com/stanislavv123

- Разгул стихии продолжался минут 20, не больше, но казалось, что длилось несколько часов, - говорят местные жители.

Град был размером с грецкий орех. Фото: instagram.com/chp_23

Сильный ливень подтопил улицы в городе. Ливневки просто не справились с огромным количеством осадков.

Под водой оказалась и набережная Новороссийска. Машины проезжают с трудом, да и то не все - большинство водителей не рискнули проезжать по глубоким лужам.

Такая же ситуация, по словам местных жителей, в Цемдолине.

А в Южном районе Новороссийска прошел сильный град.

Ледяные снаряды были размером с грецкий орех, однако доставили хлопот водителям.

После бомбежки на машинах остались мелкие вмятины.

А на пляже в Алексино сильный ветер снес навес, который находился над шезлонгами.

- Назагорались... - удрученно говорит отдыхающий, снимая последствия урагана на видео.

Чудо никто из туристов не пострадал.

НА ЗАМЕТКУ

Стоит сказать, что синоптики о непогоде предупреждали заранее. Ливни прогнозировали по всей территории края, но Новороссийску от стихии досталось сильнее всего.

С 14 по 16 августа в дневные часы и во второй половине дня также возможны кратковременные осадки, но только в горах и предгорьях Кубани. Дожди принесут в регион долгожданную прохладу - так что жители края смогут вздохнуть и перевести дух после сильного зноя. С начала следующей недели воздух вновь прогреется до 30 градусов.