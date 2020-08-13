Стали известны возможные причины крушения военного самолета L-39 на Кубани

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Стали известны предварительные причины крушения военного учебного самолета L-39 на границе Тихорецкого и Выселковского районов в Краснодарском крае. Напомним, происшествие случилось 13 августа. Курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища вместе с инструктором выполнял плановый тренировочный вылет. Стоит сказать, именно этот на этом курсе курсанты начинают изучать сложный пилотаж.

В какой-то момент во время упражнений самолет пропал с радаров. А спустя время обломки воздушного судна нашли в поле.

К счастью, пилот и инструктор успели катапультироваться. Оба они выжили.

Прямо сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которая рассматривает сразу несколько причин крушения самолета.

- По одной из версий, L-39 мог рухнуть из-за ошибки в пилотировании, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Но больше эксперты склоняются к тому, что это была техническая неисправность.

За штурвалом находилс курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища имени Серова.

По предварительной версии, самолет поднялся в воздух, затем выполнил переворот. Далее летчик начал отрабатывать фигуры пилотажа - полупетлю и полубочку. В какой-то момент случился отказ двигателя.

- Инструктор быстро среагировал и дал указание катапультироваться, - добавляет источник в авиационных кругах.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

Стоит сказать, что погодный фактор в данном случае не рассматривается. Сильного ветра и или тумана, которые могли помешать полету, не было.

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