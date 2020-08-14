Мэр Краснодара Евгений Первышов в четвертый раз стал отцом

Евгений Первышов в редакции КП-Кубань

Мэр Краснодара Евгений Первышов опубликовал сведения о своих доходах в рамках исполнения антикоррупционного законодательства.

По итогам 2019 года глава кубанской столицы отчитался о заработке в 1,63 млн рублей, что примерно на 156 тысяч больше, чем в 2018-м.

Нового имущества у Евгения Первышова не появилось. Он по-прежнему владеет лишь участком для садоводства площадью восемь соток и пользуется двумя квартирами – 44,2 и 168 квадратных метров.

Судя по опубликованным данным, в 2019-м году мэр Краснодара в четвертый раз стал отцом. Годом ранее в документах значились только трое детей, на этот раз вместе с Евгением Первышовым квартирой, площадью 168 квадратных метров пользуются четверо детей.

Евгений Первышов с сыном Георгием в сентябре 2019 года Фото: krd.ru

Кроме того, один ребенок главы города имеет в собственности квартиру 29,2 квадратных метра.

При этом Евгений Первышов официально не женат. С супругой Александрой он развелся в 2013-м году.

С конца июля по середину сентября Евгений Первышов находится в отпуске и готовится к участию в выборах в городскую думу 13 сентября, на которых он возглавляет список кандидатов от «Единой России». Эти выходные мэр решил посвятить своим детям.

Евгений Первышов с дочерью Полиной на фестивале "Стереопикник" в 2018 году Фото: krd.ru

- Весь отпуск встречаюсь с жителями Краснодара - это помогает понять проблемы не только всего города, но и каждой улицы, двора. Но сейчас решил взять отпуск в отпуске и полностью посвятить несколько дней только своим детям. А в понедельник продолжу встречи с краснодарцами в самых разных районах нашего города, - написал многодетный отец Евгений Первышов в своем телеграм-канале.