Стали известны доходы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за 2019-й год

Вениамин Кондратьев со своей семьей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обнародовал сведения о доходах и имуществе своей семьи. За 2019-й год глав Кубани заработал 2,19 млн рублей, что примерно на 200 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Супруга губернатора Галина Кондратьева указала годовой доход в 778 тысяч рублей.

За минувший год список движимого и недвижимого имущества семьи Вениамина Кондратьева не изменился.

В декларации значится, что губернатор владеет квартирой 226 квадратов, домом 68,2 квадратных метров и участком 6,2 сотки. В пользовании у Вениамина Кондратьева дом 70 квадратных метров и участок 10 соток.

Семье губернатора принадлежит лишь одно транспортное средство - УАЗ-3159.

Ранее сведения о доходах опубликовал глава Краснодара Евгений Первышов, оказалось, что в 2019-м году у него родился четвертый ребенок.