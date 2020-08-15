Критическая отметка: как выглядит Краснодарское водохранилище во время засухи

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несколько дней назад на Кубани забили тревогу – уровень Краснодарского водохранилища приблизился к критической отметке – 25,85 метра. Ее еще называют уровень мертвого объема. 13 и 14 августа до него оставалось всего пять сантиметров.

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ПОЧЕМУ ОБМЕЛЕЛО КРАСНОДАРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Причиной тому стала засуха и слишком малое количество осадков. И дело не только в климате Краснодара. Дождей и снега не хватало во всем бассейне Кубани с прошлого года.

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В бассейне реки Кубани с октября 2019 года до настоящего времени сохраняется неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, обусловленная недостаточным количеством выпавших осадков (значительно ниже нормы) и низкой водностью реки Кубани. Это привело к недостаточной приточности и не позволило пополнять Краснодарское водохранилище в период интенсивного водопотребления, - сообщают в Кубанском бассейновом водном управлении.

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Специалисты отмечают, что уровень мертвого объема должен мог быть достигнут еще две недели назад, однако этот срок удалось сдвинуть.

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ЧЕМ ГРОЗИТ ОБМЕЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

Под угрозой водоснабжения Анапы и Темрюкского района. В случае достижения критической отметки, муниципалитеты будут использовать запасы Варнавинского водохранилища. Кроме того, вода из Краснодарского водохранилища обеспечивает рисовые системы и рыбохозяйственные нужды рыборазводных заводов.

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Последние двое суток сброс из Краснодарского водохранилища установлен на минимальной отметке для обеспечения всех нужд – 80 кубометров в секунду. При меньшем сбросе будет складываться вододефицит. Пока же все питьевые водозаборы Нижней Кубани продолжают работать в нормальном режиме.

Краснодарское водохранилище обмелело

Что касается водоснабжения Новороссийска и Геленджика, оно не зависит от водности Кубани. Города питаются по Троицкому групповому водоводу из источников подземных вод. Однако в этих городах также ощущается вододефицит из-за засухи и растущего потребления. Введен график подачи воды и проводится подвоз.

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 13 июля. Уровень – 28,78 метра. Объем 669 млн м3

Состояние на 14 августа. Уровень 25,90 метра. Объем 198 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3