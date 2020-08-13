Осталось пять сантиметров: уровень Краснодарского водохранилища продолжает падать

Краснодарское водохранилище

Уровень воды в Краснодарском водохранилище приблизился к критической отметке. По данным на 13 августа, сброс воды сократили до 101 кубометра в секунду, однако приток составляет всего 83 кубометра в секунду. Это говорит о том, что водохранилище продолжает мелеть.

Уровень воды утром четверга составил 25,90 метра при критической «сухой» отметке в 25,85 метра. За минувшие сутки сооружение обмелело на три сантиметра. Экстренная ситуация может возникнуть в ближайшие дни.

Не допустить ее могут осадки, которые сейчас идут в регионе. Пока неизвестно хватит ли их, чтобы закрыть складывающийся вододефицит. Синоптики прогнозируют дожди и на ближайшие двое суток.

В случае ЧС будет ограничено водоснабжение Анапы, Темрюкского района, Новороссийска и Геленджика.

- В случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах будет организована подача воды из Варнавинского водохранилища в необходимых количествах, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионе сформирован межведомственный оперативный штаб. Губернатор поручил привести в готовность резервную технику на случай необходимости подвоза воды.

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 13 июля. Уровень – 28,78 метра. Объем 669 млн м3

Состояние на 13 августа. Уровень 25,90 метра. Объем 198 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3