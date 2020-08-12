Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодарского края

Из-за высохшего из-за жары водохранилища, часть населенных пунктов Кубани могут остаться без воды. Уровень водоема падает, и если не пойдут дожди, в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения.

Поэтому Вениамин Кондратьев поручил главам районов подготовиться к подвозу воды из-за засухи.

- Поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов, - сообщил глава Кубани.

Также губернатор поручил подготовить технику для подвоза воды и на случай возникновения пожара в районах, которые могут остаться без влаги.

- При необходимости подключим дополнительные резервы из других районов края, – сообщил губернатор.

Кстати, если будет дефицит воды на Анапском и Темрюкских водозаборах, то людям станут подавать ее из Варнавинского водохранилища.