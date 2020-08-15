Жонглировал грудничком: в Сочи отец двухмесячной малышки опубликовал видео жесткой игры с ней

Мужчина вертел ребенком на камеру как игрушкой.

Этот вопиющий случай произошел неподалеку от Ажекских водопадов в Сочи. Здесь на природе отдыхала компания молодых людей. Накрыли «поляну», не обошлось без выпивки.

В какой-то момент заскучавшему папаше с грудничком на руках и его товарищу приходит идея записать видео. Вот только получилось оно далеко не умилительным.

Ролик горе-отец сам выложил на свою страницу в Instagram. На кадрах видно, как мужчина держит ребенка одной рукой за ногу. При этом сам кроха находился в положении вверх ногами.

Мужчина начал размахивать малышом из стороны в сторону, ничуть не беспокоясь за состояние ребенка. Он вертел им на камеру как игрушкой. Все это время малыш от страха не произнес и звука.

Представление с жонглированием ребенка длилось всего полминуты, однако неизвестно, с какого дубля ролик был снят и как часто мужчина практикует подобные игры с грудничком.

Опубликованный ролик возмутил сотен людей. Почти все пользователи сочли поступок отца неразумным.

Как удалось выяснить «КП» - Кубань», героем видео стала двухмесячная малышка. Ребенок появился на свет в конце июня. По некоторым данным, мать крохи стояла рядом за кадром и никак не препятствовала.

Уж что двигало горе-папашей пока не ясно. Но роликом уже заинтересовались в полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку.

- Сотрудники полиции проводят проверку информации, которая изложена в социальных сетях, устанавливается, достоверен ли видеоролик, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.