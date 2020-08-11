В Сочи полиция установила личность мужчины, жонглировавшего ребенком

Родителями пара стала в конце июня 2020 года.

Сотрудники полиции установили личность отца, который на отдыха в Ажекском экопарке в Сочи жонглировал ребенком. Напомним, момент издевательств он снял на видео. На кадрах видно, как мужчина держит за ногу младенца и треплет его как куклу.

- Как стало известно, отец ребенка - 35-летний житель Москвы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Также установлена личность матери малыша - это 27-летняя жительница Белгорода.

Проверка по факту публикации видео продолжается. Однако уже известно, что к работе подключился и следственный комитет. Ведомство проверит информацию о жестоком обращении отца с младенцем.

Самих родителей продолжают разыскивать. У правоохранителей к отцу и матери двухмесячной малышки накопилось немало вопросов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», малышка, которой жонглировал отец на видео, появилась на свет в конце июня 2020 года, это первенец у пары. Родители, которые проживают в Адлере, нарекли свою дочь необычным именем - они назвали ее Шутка. Об этом сообщается в документе, который выложил сам мужчина.

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Пользователи в Сети призывают органы опеки обратить внимание на эту семью. Но после того, как на пару обрушилась волна критики, в защиту родителей стали высказываться их друзья. Они в ролике ничего «криминального» не видят.

Кроме того, многие переживают за здоровье девочки. По словам врачей, жестокие забавы отца могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летальных.

- Суставы и косточки у детей мягкие, и очень сильная тряска может привести к смещению позвонков или привести к другим проблемам, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-неонатолог Вера Пушкарева. - То, что вытворял мужчина на видео, уму непостижимо. Он мог ему просто сломать шею!

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