Врач о жонглировании ребенка отцом: Он мог ему просто сломать шею!

Фото: кадр из видео.

Видео с жонглированием маленькой девочки, появившееся в Сети, вызвало большой резонанс. На кадрах видно, как мужчина держит ребенка одной рукой за лодыжку и вытворят несусветные вещи - размахивает им из стороны в сторону, то опускает, то резко поднимает вверх. При этом сам кроха был вверх тормашками. Роликом уже заинтересовались в полиции.

Тем временем врачи, увидевшие жуткий ролик, в ужасе. По их мнению, маленьких детей нельзя трясти, подбрасывать или бросать на кровать. Дело в том, что все эти действия могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летальных!

- Грудничком трясти ни в коем случае нельзя. Когда человек сильно трясет ребенка, его незафиксированная голова болтается. Слабые мышцы шеи у крохи еще не способны должным образом работать. К тому же, у малышей сосуды еще несовершенные. Это все может спровоцировать кровоизлияние, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-неонатолог Вера Пушкарева. - Суставы и косточки у детей мягкие, и очень сильная тряска может привести к смещению позвонков или привести к другим проблемам. То, что вытворял мужчина на видео, уму непостижимо. Он мог ему просто сломать шею!

Стоит сказать, что о состоянии ребенка, пока ничего не известно. Врачи говорят, что после сильной тряски ребенок внешне может выглядеть абсолютно нормально. Недуг может проявиться намного позже.

- Например, проблемы с поведением, памятью или обучением становятся очевидными лишь в период, когда ребенок идет в школу, - добавляет Вера Пушкарева.

О том, как часто продолжаются издевательства над малышом, выяснят правоохранители.

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