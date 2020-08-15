Для них ребенок - «Шутка»: Странное поведение отца, жонглировавшего ребенком, замечали с самого рождения

Отец часто выкладывает странные снимки в соцсетях.

В Сети продолжаются обсуждения ролика, на котором мужчина держит за ногу младенца и треплет его как куклу. Пользователи призывают органы опеки обратить внимание на эту семью. О том, какие меры предпримут соцслужбы, пока не ясно. Но полиция уже ведет проверку.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», малышка, которой и жонглировал отец на видео, появилась на свет в конце июня. Родители, которые проживают в Адлере, нарекли свою малышку необычным именем - они назвали ее Шутка. Об этом сообщается в документе, который выложил сам папаша.

- Шмуля пошутила, папа пошмалял, - подписал снимок со свидетельством о рождении малышки отец ребенка.

Фото свидетельства о рождении в свои соцсети выложили и отец, и мать девочки

Знакомые семьи говорят, что и раньше замечали странности в поведении родителей. Подобные ролики, где родители забавляются с ребенком, уже появлялись.

Правда, после того, как на семью обрушилась волна критики, в защиту родителей стали высказываться их друзья.

- Ребята, успокойтесь, вы лучше пойдите и займитесь своими детьми, чем тут строчить. Они путешествуют, отдыхают, занимаются ребенком, всем бы таких родителей, - написала одна из приятельниц в комментариях под видео.

В ролике, который вызвал возмущение у общественности, они ничего «криминального» не видят.

Напомним, врачи, увидевшие жуткий ролик, считают, что отец серьезно рисковал. По их мнению, маленьких детей нельзя трясти, подбрасывать или бросать на кровать. Дело в том, что все эти действия могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летальных!

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