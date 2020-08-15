Следователи проверяют информацию о жестоком обращении «отца-жонглера» с младенцем

Издевательства над ребенком папаша записал на видео.

Сочинская полиция продолжает проверку после публикации видео о жестоком обращении с 2-месячной девочкой. Правоохранители уже установили личность родителей: и папаши, который резмахивал дочкой перед камерой, и матери. Более того, к разбирательствам уже подключились следователи.

- Из-за общественного резонанса следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Дальнейшее рассмотрение продолжат уже следственные органы. Правоохранители планируют тщательно изучить условия жизни и воспитания малышки.

Стоит сказать, что если будет доказано, что в семье для ребенка есть угроза для жизни, родителей могут лишить прав. Пока правоохранители хотят задать вопросы паре.

Напомним, малышка, которой жонглировал отец на видео, появилась на свет в конце июня 2020 года. Родители нарекли свою дочь необычным именем - они назвали ее Шутка. Об этом сообщается в свидетельстве о рождении, который выложил в соцсетях сам мужчина.