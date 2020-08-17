Сейчас еще свободно, а раньше было не протолкнуться: как выглядел пляж в Сочи 55 лет назад

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи в 1964 году. Фото: vk.com/sochi_official

В советские годы граждане страны за шоколадным загаром не ездили за бугор – заморский отдых был недоступен. Потому жители разных уголков страны выбирали курорты на Черноморском побережье. Сейчас туристы оказались точь-в-точь в такой же ситуации – большинство стран из-за коронавируса закрыты, потому отпуск люди проводят на отечественном берегу. Среди лучших курортов в СССР всегда считался Сочи. Не потерял былую популярность он и сегодня. По последним данным, город загружен на 100%. Курорт, по словам мэра, принял уже 1,5 миллиона отдыхающих с начала сезона, а ведь он начался почти на три недели позже, чем обычно.

Многие отпускники, проходя мимо полотенец на пляжах жалуются – у моря не протолкнуться. Но, судя по тому, как заполнено было сочинское побережье в советское время, это еще цветочки.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Сети появился снимок, сделанный в 1964 году на пляже «Ривьера» в Сочи. На фотографии - тысячи отдыхающих, между которыми даже нет узкой тропки, чтобы пройти к морю. Люди лежат буквально в 30 сантиметрах друг от друга. Кому-то даже «лежачих мест» не досталось – загорают сидя или стоя. Причем отпускников абсолютно не смущает отсутствие зонтов – головы прикрывают «шапочками» из газет. А вот сейчас на пляжах Сочи и шезлонги, и зонты, и даже пляжные качели с беседками.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Загорали советские туристы с раннего утра и до полудня. С часок переводили дух, и уже после обеда снова шли загорать. Так что пляжи «трещали» буквально все лето. Взглянув на это фото, понимаешь – в 2020 году приехало не так уж и много туристов.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

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