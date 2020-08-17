«Толпы туристов и тучи кровососок»: походы в горы Сочи перестали быть спокойным отдыхом наедине с природой

Медвежьи ворота: от идеи привала пришлось отказаться из-за столпотворения Фото: Юлия БАРАНОВА

Это августовское утро для нас началось в лесу. Мы поднимаемся по крутой лесной тропинке к урочищу Медвежьи ворота на высоте 1890 метров. Но пения птиц, ради которого шли, заглушает бесконечная болтовня огромного числа людей вокруг. Каждые пять минут приходится останавливаться, чтобы пропустить группы, которые спускаются сверху. Судя по величине рюкзаков – с небольшой холодильник – туристы провели в горах неделю.

Людей так много, что некоторые добровольцы регулируют движение, открывая импровизированный реверс. Фото: Юлия БАРАНОВА

Особенно обескураживают семьи с маленькими детьми. Грудничков несут за спиной в рюкзаках папы. Но малышам явно не нравится подобный способ передвижения, они все время плачут. Тем более, нахождение на высоте более 1 тысячи метров надо уровнем моря младенцы тяжело переносят. Поэтому взрослые мужчины периодически становятся на колени, чтобы мамы могли достать крох, не снимая рюкзака. Дети постарше 3-4 лет взбираются на крутой склон сами, цепляясь за корни деревьев и острые, торчащие из земли камни.

- Ты пить хочешь? – интересуется один из «заботливых» родителей.

- Нет, па, я только хочу, чтобы у меня перестали болеть ноги, - всхлипывает девочка лет пяти.

Многие туристы берут с собой в поход собак. Но если бигли и джек-рассел-терьеры переносят восхождения относительно нормально. То измученные долгой дорогой чихуахуа или шпицы еле ползут, с высунутым языком и помутневшими глазами. Мы наблюдали за группой туристов, которые десять раз останавливались, потому что собака не могла идти дальше. В конце концов ее понесли на руках.

Бзерпинский карниз - 2100 метров над уровнем моря. Фото: Юлия БАРАНОВА

Со стороны огромные толпы людей с гигантскими рюкзаками, детьми и собаками напоминают библейский исход. У всех серьезные и озабоченные лица, все спешат, обгоняя друг друга. Хотя, казалось бы, надо идти спокойно и вдохновенно, наслаждаясь дикой природой Кавказских гор. Мы тоже относим себя к категории «больных горами», но в поход, считаю, надо идти без фанатизма. Ведь это же все-таки отдых.

Дополнительные заторы на узких тропинках создают спортсмены, увлеченные горным бегом. Экипированные молодые ребята в новеньких кроссовках со складными треккинговыми палками, как оказалось, готовятся к трейлу – соревнованиям по бегу на горных хребтах с дистанциями от 10 километров, которые пройдет в Красной Поляне в начале октября.

Наконец, мы поднялись к урочищу Медвежьи ворота. Но от идеи привала пришлось отказаться. Все лавочки заняты. И даже на траве яблоку негде упасть: мамы-туристки прямо на земле меняют памперсы своим плачущим малышам. Группа молодежи обильно поливают друг друга жидкостью для отпугивания насекомых. И правильно делают! В горах сейчас тучи мух-кровососок. От них нет спасения ни в зоне хвойных и смешанных лесов, ни в альпийских лугах.

Следующая цель нашего путешествия - Бзерпинский карниз - 2100 метров над уровнем моря. Идем по склону горы Табунная. Людей так много, что некоторые добровольцы регулируют движение, открывая импровизированный реверс.

К Бзерпи идут не только пеком: многие – на лошадях с поклажей спешат добраться до базового лагеря. Фото: Юлия БАРАНОВА

Романтизм походов пропал: в походе люди говорят по телефону, громко обсуждают бытовые проблемы, на куске скалы, как в закусочной, расставляют стаканы с водкой и бутерброды с колбасой.

- Никто больше не играет на гитаре у костра. Зато орут всю ночевку, ругаются в палатках и врубают музыку на полную громкость. Я всегда беру с собой в поход беруши, - признался один из туристов Михаил Рогов.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в августе, на горных курортах Сочи образовалось опасное столпотворение.