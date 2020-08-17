Видно из космоса: Обмелевшее Краснодарское водохранилище на снимках со спутника

Изменение уровня Краснодарского водохранилища за год Фото: EOS Landviewer

Ситуация на Краснодарском водохранилище в последние дни улучшается. Уровень постепенно поднимается и уже выше критической отметки на 10 сантиметров. Еще три дня назад до нее оставалось всего 5 сантиметров.

Прошедшие дожди помогли исправить ситуацию. По данным на утро 17 августа приток воды составляет 131 кубометра в секунду при расходе 82 кубометра в секунду. Сброс все еще ограничен и лишь немного превышает минимально допустимое значение 80 м3/сек – водохранилище пока набирает объем.

Специалисты говорят, что недостаток осадков складывался в бассейн Кубани с октября 2019-го года, а засушливое лето усугубило ситуацию. Вода отступила от берегов на десятки метров. Масштабы угрозы хорошо видны даже из космоса.

Так выглядело Краснодарское водохранилище прошлым летом, в начале июля 2019 года.

Краснодарское водохранилище в июле 2019 Фото: EOS Landviewer

А так ровно год назад – 14 августа 2019 года.

Краснодарское водохранилище 14 августа 2019 Фото: EOS Landviewer

Уровень 15 мая 2020 года оказался ниже, чем прошлым летом.

Краснодарское водохранилище 15 мая 2020 Фото: EOS Landviewer

Таким было Краснодарское водохранилище 7 июля 2020 года.

Краснодарское водохранилище 7 июля 2020 Фото: EOS Landviewer

А это минимальный уровень 13 августа 2020 года. Видно, что площадь поверхности воды сократилась примерно вдвое.

Краснодарское водохранилище 13 августа 2020 Фото: EOS Landviewer

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Форсированный уровень 35,23 метра. Объем - 2590 млн м3

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 14 августа. Уровень 25,90 метра. Объем 198 млн м3

Состояние на 17 августа. Уровень 25,95 метра. Объем 204 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3

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Критическая отметка: как выглядит Краснодарское водохранилище во время засухи

- В бассейне реки Кубани с октября 2019 года до настоящего времени сохраняется неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, обусловленная недостаточным количеством выпавших осадков (значительно ниже нормы) и низкой водностью реки Кубани. Это привело к недостаточной приточности и не позволило пополнять Краснодарское водохранилище в период интенсивного водопотребления, - сообщают в Кубанском бассейновом водном управлении (подробности)