Мэр Новороссийска оказался беднее своих замов

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Фото: Елена Черноморцева, "Кубанские новости".

Кубанские чиновники отчитались о своих доходах. Кто заработал скромные гроши, иные – живут, что называется, в шоколаде. Закон о декларации заработка не обошел и чиновников из Новороссийска. Как оказалось, глава города-героя – далеко не самый богатый. Средняя зарплата новороссийского чиновника – около миллиона рублей.

Игорь Дяченко задекларировал почти миллион семьсот тысяч. Его новая жена Анна заработала на миллион меньше. Из недвижимого имущества у Дяченко два земельных участка – 308 и 622 кв. м, два жилых дома – 270 и 56 кв. м, есть квартира на 77 квадратов и гараж. На удивление, автомобилей в собственности у градоначальника нет, у супруги - тоже.

А вот замы Дяченко, судя по всему, живут лучше босса. Они задекларировали доход от двух до шести миллионов рублей.

Самой богатой стала Анна Паскаянц. Чиновница занимает должность руководителя управления архитектуры и градостроительства. Она задекларировала почти 6 миллионов рублей. Правда, указала, что часть из этой суммы ей досталась от продажи недвижимости и транспорта. В собственности у чиновницы есть земельный участок и жилой дом на 212 квадратов, а также квартира площадью 62 кв. м. Передвигается Анна Пасканьянц на «Тойота RAV4».

В новороссийской мэрии в 2019 году началась необъяснимая гонка по продаже имущества, доход от которого и вошел в декларацию.

Вторым в списке богатеньких стал вице-мэр Роман Бреус. В минувшем году он заработал 4 миллиона 684 рубля. В декларации отмечается, что такую большую сумму он получил от продажи транспортных средств. Ездит чиновник на «Ауди А7», которая стоит от 4 миллионов рублей. В собственности у него небольшая квартира на 57 квадратов.

Еще один заместитель, который обогнал по зарплате Игоря Дяченко, – это Виктор Цыбань. 4 миллиона 108 тысяч – столько он получил в 2019 году. И также – часть суммы – от продажи недвижимости. Жена у Цыбаня заработала всего 177 тысяч. Авто у семейства нет, ездят супруги на мотоцикле GX-R 100, зарегистрированном на чиновника. Стоит такой примерно 100 тысяч рублей. Машины у семьи нет, зато есть легковой прицеп. Он оформлен на супругу чиновника.

Больше шефа получил и начальник отдела по мобилизационной работе Юрий Боровлев – 3 миллиона 700 тысяч. Он тоже продал автомобиль. В его собственности находится две квартиры по 45 и 75 квадратов, а также два авто - «Ниссан Тиида» и «Фольксваген Тигуан».

Руководитель управления делопроизводства Мери Патай задекларировала 3 миллиона 213 тысяч. Она также продала некую недвижимость. Чиновница владеет четырьмя земельными участками, их площадь от 685 до 1500 квадратных метров. Кроме того, у нее есть дом на 135 квадратов и небольшая тридцатиквадратная квартирка.

Вице-мэр Александр Служалый также продал автомобиль и заработал за минувший год 2 миллиона 894 тысячи. Квартиру площадью 72 квадрата чиновник делит с женой, которая, кстати, за истекший год заработала всего 437 тысяч.

Светлана Калинина – еще одна приближенная к мэру Новороссийска, она – его первый заместитель. В 2019 году чиновница заработала 2 миллиона 584 тысячи, и часть из них – в счет продажи транспорта. В ее собственности находится дом на 134 квадрата и два земельных участка на тысячу и полторы тысячи кв. м. Супруг Светланы Калининой ездит на крутом авто «Инфинити Elegance FХ 35», который стоит больше миллиона.

Потеснил Игоря Дяченко и начальник управления внутренней политики Валерий Лисицкий. Он задекларировал 1 миллион 952 тысячи.

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