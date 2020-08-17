Жены глав районов Кубани зарабатывают больше мужей

На фото глава Кавказского района Виталий Очкаласов. Он стал одним из самых богатых руководителей муниципалитетов Кубани. Фото: instagram.com/kavraion.ru/

Август – время раскрытия задекларированных доходов и имущества чиновников Краснодарского края. 2020-й год не стал исключением. Рассказываем о том, сколько заработали главы некоторых кубанских районов за 2019 год.

Пожалуй, одним из самых богатых чиновник, судя по декларации, стал глава Кавказского района Виталий Очкаласов. Его общий доход за 2019 год составил почти 29 миллионов. У Очкаласова 80 участков с разной долей собственности. В пользовании у главы находится жилой дом на 270 квадратов. А вот машины у него нет. В декларации есть приписка - в том числе доход от сдачи в аренду земельных участков. Заместители главы в своем заработке скромнее, их доходы едва доходят до двух миллионов. Самым богатым из них оказался Олег Ляхов, он курирует сферу внутренней политики, а также вопросы ГО и ЧС района. Чиновник задекларировал чуть больше двух миллионов, а также автомобиль «Тойота Камри».

Глава Лабинского района Александр Симириков за минувший год заработал 1 миллион 398 тысяч рублей. В собственности у чиновника есть квартира площадью 61 кв. м. Передвигается Симириков на автомобиле «Opel p-j astra». У его супруги в собственности находится земельный участок площадью 50 кв. м и гараж. За минувший год жена чиновника заработала всего 456 тысяч.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко задекларировал 1 миллион 671 тысяч рублей. Не густо для главы такого крупного города. Из недвижимого имущества у Дяченко два земельных участка – 308 и 622 кв. м, два жилых дома – 270 и 56 кв. м, есть квартира на 77 квадратов и гараж. На удивление, автомобилей в собственности у новороссийского градоначальника нет. Супруга мэра Анна Дяченко задекларировала годовой доход в 670 тысяч рублей. За ней закреплено два крупных земельных участка и квартира на 65 квадратов. Машины у нее также нет.

А вот «младшие коллеги» Дяченко – его замы – в 2019 году заработали больше, чем сам шеф. Причем, в администрации началась какая-то гонка по продажам – удивительно, но все резко решили продать имущество. Например, первый заместитель Светлана Калинина задекларировала 2 миллиона 584 тысяч. В отчете указала, что доход получила от продажи авто. К слову, ее супруг ездит на «Инфинити Elegance FХ 35».

Еще один замглавы Новороссийска Виктор Цыбань заработал в прошлом году 4 миллиона 108 тысяч. При этом, как он указал в декларации, доход получил от продажи недвижимости. Вице-мэр Александр Служалый задекларировал 2 миллиона 894 тысячи и тоже продав машину. Сейчас он передвигается на дорогущей иномарке «Ниссан murano».

Замглавы Роман Бреус также «подзаработал» на продаже транспортных средств. Его доход за 2019 год – 4 миллиона 684 тысяч рублей. Сейчас он ездит на «Ауди А7».

Мэр Геленджика Алексей Богодистов отчитался о 2,5 млн. Его жена задекларировала 326 тысяч рублей. В собственности у главы курорта автомобиль «Mercedes Benz GL 400 4 МАТИС», у его жены – «Mercedes Benz С250».

На «Mercedes Benz» ездит и вице-мэр Геленджика Денис Полуянов. А за год он заработал 1 миллион 311 тысяч.

В семью главы Белореченского района Александра Шаповалова деньги приносят не только супруги, но и несовершеннолетний ребенок. Сам чиновник задекларировал 1 миллион 500 тысяч, его жена 117 тысяч, несовершеннолетний ребенок – 184 тысячи.

Глава Абинского района Вячеслав Иванов заработал в 2019 году 1 миллион 925 тысяч рублей. Но деньги в семью приносит жена, которая заработала аж 9 миллионов 366 тысяч рублей. Передвигается чиновник на автомобиле «Ауди Q5».

Похожая ситуация и в семье главы Белоглинского района Александра Коклина. Сам чиновник в прошлом году заработал 1 миллион, а вот его супруга Елена аж 11 миллионов 854 тысячи. За ней значится легковой автомобиль «Ауди А8», у чиновника машин нет.

Глава Кореновского района Сергей Голобородько заработал 2 миллиона 747 тысячи, его супруга 1 миллион 797 тысяч рублей.

Глава Кущевского района Илья Гузев - 1 миллион 372 тысячи, его супруга семью не принесла ни копейки. За чиновником числится легковой автомобиль «Шкода Октавия», за женой – «Фольксваген Поло» и «Мазда 3».

Глава Темрюкского района Федор Бабенков заработал 1 миллион 718 тысяч, его супруга намного больше – 3 миллиона 555 тысяч. Она ездит на автомобиле «Mazda CX-5», а чиновник на «Volkswagen Touareg». В собственности у Бабенкова около десяти земельных участков, жилой дом на 359 квадратов и квартира на 60 кв. м.

Глава Щербиновского района Сергей Цирульник отчитался о доходе в 1 миллион 414 тысяч рублей. Машины у него нет, зато супруга ездит на авто «Mazda CX-7». Жена, кстати, задекларировала доход в 847 тысяч рублей.

Глава Северского района Адам Джарим заработал 1 миллион 288 тысяч рублей. Машины в декларации за чиновником не числятся. А вот его заместитель Галина Витковская задекларировала «Лексус NX300 H» и доход в 1 миллион 243 тысячи рублей.

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