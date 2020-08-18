Снова за парты: Вениамин Кондратьев рассказал, как пройдет 1 сентября в Краснодарском крае

Каким будет 1 сентября 2020 в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября - волнительный день для сотен тысяч ребят и их родителей. Многие уже выбирают ранцы, школьную и спортивную форму, покупают необходимые принадлежности, чтобы в первый день осени отправиться за знаниями.

Прошлый учебный год завершился в онлайн-режиме после введенного в Краснодарском крае карантина. Эпидобстановка поставила непростые задачи и перед началом нового. Много вопросов возникает у родителей и учителей - как будем учиться дальше, ведь дети не были в школе пять месяцев?

– 20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. Мы должны быть готовы к любому формату. Тем не менее 1 сентября для школьников и родителей - это праздник. Даже если не будет традиционных линеек, мы должны сделать так, чтобы этот день запомнился, - сказал Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день школы готовятся к работе в очном режиме. Ребята вернутся за парты, а учебные заведения обеспечат соблюдение всех санитарных требований.

– Только на приобретение устройств обеззараживания воздуха из краевого бюджета выделено 172 млн рублей. Все школы должны быть обеспечены соответствующими приборами. Прошу министерство образования проконтролировать, чтобы эта аппаратура эффективно использовалась, - акцентировал губернатор.

Кроме того, во всех школах должен быть запас дезинфицирующих средств, а также бесконтактные термометры или тепловизоры. На входе у учеников будут измерять температуру, а также учебные заведения будут вести журналы учета.

– Если у ребенка будет повышенная температура, его необходимо изолировать и вызывать скорую помощь, - разъяснила главный санитарный врач края Мария Потемкина. - Также надо регулярно обеззараживать воздух в помещениях. А повара должны работать в масках и перчатках.

В школах также разрабатывают график питания, чтобы избежать очередей в буфетах и столовых. Для того чтобы минимизировать контакты, в расписании за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Персонал школ будет обеспечен масками и перчатками.

НАГРУЗКА РАСТЕТ

Вице-губернатор Анна Минькова отмечает растущую нагрузку на школы. С 2015 года количество учеников выросло на 123 тысячи! Это целый город, сравнимый по численности, например, с Анапой.

– Благодаря строительству новых школ, все больше учащихся занимаются уже в одну смену. Вместе с тем наполняемость классов по-прежнему высока в Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи, - сообщила Анна Минькова.

Ожидается, что в новом учебном году во вторую смену будет обучаться 24,9% школьников.

С 1 сентября школьными автобусами будут пользоваться около 63 тысяч учеников из 653 школ. К новому учебному году парк пополнился 74 школьными автобусами. Их получили 23 муниципалитета благодаря краевой программе «Развитие образования».

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На данный момент планируется, что школьники сразу приступят к очному обучению, однако окончательное решение на сей счет будет принято в самом конце текущего месяца (подробности)