Вакцина от коронавируса придет на Кубань в сентябре

Получить вакцину от коронавируса жители Кубани смогут не раньше октября, а врачи и учителя - в сентябре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России официально зарегистрировали вакцину от коронавируса, она прошла испытания и уже скоро отправится в регионы. И сейчас один из главных вопросов, который волнует жителей Кубани - когда вакцина поступит в наш край?

- Сейчас формируются списки регионов, которые первыми получат упаковки лекарств, - пояснила официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. – Точные даты пока не известны, но, ориентировочно, мы ждем вакцину в нашем регионе уже в сентябре. Но сразу все Кубани «уколоться» не смогут. Первыми свою «дозу» получат медики, учителя и люди с хроническими болезнями.

А уже вакцинация всего населения Кубани может начаться в октябре-ноябре. Скорее всего, к нам в регион поступит не один вид вакцины, а сразу несколько. И уже жители края будут выбирать, какую именно сделать. Как говорят санитарные врачи, уколоться можно будет совершенно бесплатно.

- Но есть один важный момент - между прививкой от гриппа и вакциной от коронавируса должно пройти не меньше 4 недель, - пояснили в ведомстве. – То есть если человек прошел иммунизацию от обычного сезонного гриппа, то уколоться от COVID-19 можно только спустя определенное время.

КСТАТИ

В сентябре в Краснодарском крае стартует прививочная кампания от гриппа. Получить свою дозу можно будет не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных передвижных комплексах, в которых медики делают прививки. В этом году специальные машины будут ездить по крупным городам Кубани и останавливаться на главных площадях, чтобы все желающие смогли привиться. В прошлом году в крае "укололи" от гриппа и ОРВИ более 3 млн человек. В этот раз медики планируют привить еще больше.

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