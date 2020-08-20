Появилось видео выпуска леопардов в дикую природу в Сочи

Фото: Сергей ТРЕПЕТ

Леопард – исчезающий вид животных, занесенный в Красную книгу. Именно поэтому в стране была создана программа по сохранению вида. В настоящее время ученые занимаются восстановлением популяции. Два года назад в Центре восстановления леопарда на Кавказе родились пятнистые котята. Самца назвали Кодор, самку – Лаба. А сегодня, 20 августа, их выпустили в дикую природу.

Фото: Сергей ТРЕПЕТ

Но они не стали первыми. В 2016 году были выпущены их сородичи – переднеазиатские леопарды Ахун, Килли и Виктория. Позже, в 2018-м, еще три молоденьких хищника оказались в естественной среде обитания.

Центр восстановления делает большие шаги по спасению леопардов. Эта работа весьма трудоемкая и долгая. И необходимо понимать, что этот вид животных – не птенцы, за раз десятками вывести их невозможно. Кодора и Лаба – стали символом 2020-го и пробудут им до следующего выпуска, который произойдет еще не скоро.

До выпуска их тренировали, а после – экзаменовали. Специалисты проверили их способности выжить самостоятельно, добывать пищу. Кроме того, с момента рождения ученые работали с животными на реакцию на человека и домашнего скота.

Лабу и Кодора доставили на Красную Поляну из Центра на вертолете в больших ящиках. На особей надели спутниковые ошейники. Это позволит отследить местонахождение животных и в случае чего прибыть к ним на помощь. Леопардов выпустили на западном склоне горы Ахцархва.

Фото: Сергей ТРЕПЕТ

- Адаптация в природе - самая сложная часть программы реинтродукции. Горы выбраны местом выпуска, так как здесь хищники будут обеспечены хорошей кормовой базой. Здесь жили и успешно охотились леопарды предыдущих выпусков, - рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника. – Мы надеемся, что Кодор и Лаба станут родителями в дикой природе.