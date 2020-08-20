В Сочи в дикую природу выпустили двух леопардов

Их выпустили 20 августа Фото: Юлия БАРАНОВА

Двух переднеазиатских леопарда - самца Кодора и самку Лабу – выпустили на волю 20 августа. Их доставили на вертолете в деревянных ящиках на территорию Кавказского заповедника. Хищников оставили на западном склоне горы Ахцархва – именно здесь выпускали и других леопардов.

- В горном массиве есть хорошая кормовая база. Здесь удачно охотились и другие выпущенные леопарды, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе заповедника.

Чтобы наблюдать за хищниками дистанционно, на них надели спутниковые ошейники. Эксперты надеются, что у выпущенных леопардов в дикой природе появится жизнеспособное потомство.

Еще двух животных, самку Агуру и самца Баксана, выращенных в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, выпустят в Осетии ориентировочно 25 августа.