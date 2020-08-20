Загораем только стоя, в воду - по очереди: турист показал, что творится на пляже в Сочи

Фото: кадр из видео.

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно увидеть переполненный сочинский пляж. Отдыхающие заполонили собой все пространство. Люди, перешагивают друг через друга, порой наступают на руки - занят буквально каждый сантиметр у моря. Кто-то, предвкушая ажиотаж на берегу, с собой ничего не брал и решил загорать стоя. Похоже, это было правильным решением.

Как оказалось, 20 августа трещал по швам пляж в Имеретинке. Именно здесь желающих погреть косточки и поплавать в парном молоке (морская вода сейчас выше 26,5 градуса) было очень много.

Автор видео пришла на пляж утром, и он уже был переполнен. Такое ощущение, будто люди занимают место под солнцем на рассвете. Иначе как объяснить это столпотворение?

Не протолкнуться было и в море. Чтобы не мешать друг другу, туристы заходили в воду по очереди. И если мамочки с детьми оставались там, где мелко, то мужчины старались отплыть как можно дальше, чтобы насладиться отдыхом без людей.

Кстати, нынешняя картина в Имеретинке очень напоминает фото пляжа в Сочи 55 лет назад. На снимке - тысячи отдыхающих, между которыми даже нет узкой тропки, чтобы пройти к морю. Загорали советские туристы с раннего утра и до полудня. С часок переводили дух, и уже после обеда снова шли загорать. Так что пляжи «трещали» буквально все лето.

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