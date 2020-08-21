В горах Сочи Вячеслав Фетисов искупался в ледяном озере. Фото: Анна МАЕВА

В Сочи приехал легендарный хоккеист, посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

У Вячеслава Александровича на курорте - насыщенная программа. В перерывах между отдыхов в Сочи он еще успевает и побывать на важных мероприятиях. Например 20 августа в торжественной обстановке выпустил леопардов в дикую природу.

А до этого легенда хоккея погулял по заповеднику и искупался в озере Кардывач. Температура в нем даже летом не поднимается выше 12 градусов тепла. Но Фетисова это не остановило.

- Как святая вода, даже хлебнул, настолько она вкусная, - признался «Комсомольской правде» Вячеслав Фетисов.

По его словам, главная проблема современных жителей планеты в том, что они не думают об экологии.

- Экологическое сознание надо воспитывать с детского сада. Необходимо, чтобы эта тема звучала во всех телевизионных программах. Пришло время: мы подошли к тому краю, когда следующий шаг может привести к экологической катастрофе, - сказал Вячеслав Фетисов.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал «Комсомольской правде», в чем ценность победы в этом турнире.