Компенсация туристам за отдых в регионах России в 2020 году: Опубликован список туров с кэшбэком в Краснодарском крае

Публикуем список туров с кэшбэком в Краснодарском крае 2020. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Побережье Краснодарского края почти никогда не пустует. Полно отдыхающих у Черного моря и в горячий сезон, и в бархатный. Приезжают в отпуск жители разных регионов страны и в межсезонье. Теперь отпуск на юг будет еще и выгодным - государство готово доплачивать тем, кто решит провести выходные на отечественном берегу. Компенсация туристам за отдых в регионах России в 2020 году не может превысить 15 тысяч рублей. Но полагается кэшбек абсолютно всем, кто выполнит определенные условия.

А теперь стал известен список туров с кэшбэком на Кубань.

- В программу вошли порядка 250 кубанских гостиниц, санаториев, пансионатов и отелей, остановившись в которых путешественники смогут вернуть часть потраченных денег, - уточняют в администрации Краснодарского края.

Программа поддержки внутреннего туризма стартовала 21 августа. С этого дня, все, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие, смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей.

В большинство субъектов можно поехать в любое время и до конца года. В Краснодарском крае туристов, которые рассчитывают вернуть часть средств, ждут с 1 октября.

– Это связано с тем, что в этом году курортный сезон в Краснодарском крае из-за пандемии начался позднее, чем обычно, – отметили в региональном минкурортов. - К тому же, август-сентябрь традиционно считаются временем бархатного сезона и спрос довольно высок.

ВАЖНО!

Сколько заплатят

Если тур стоит от 25 до 50 тысяч рублей – на банковскую карту вернется кэшбек 5 тысяч рублей.

Если покупаете тур стоимостью 50 – 75 тысяч рублей – кэшбек 10 тысяч рублей.

Для туров дороже 75 тысяч рублей – возврат в размере 15 тысяч рублей.

Максимальный размер кэшбека на одну банковскую карту — 15 тысяч рублей. То есть приобретать тур для мамы с папой, другой для тети с племянниками, третий бабушке в санаторий лучше по разных картам, а не по одной.

НА ЗАМЕТКУ

Выбрать предложение и получить право на выплату кешбэка можно выбрав и оплатив тур на сайте.

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