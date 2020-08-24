Справки нужны, но не всем: На Кубани опровергли информацию, что школьники не сядут за парты без заключения врача

Справки спросят не со всех

В Краснодарском крае с 1 сентября начнется учебный год. Несмотря на то, что искоренить коронавирус в регионе пока не удалось, школы Кубани откроют свои двери традиционно в День знаний.

За неделю до старта учебного процесса, который все лето находился по угрозой из-за коронавируса, в некоторых кубанских школах поставили обязательное условие: до 28 августа необходимо побывать у своего участкового педиатра и получить справку об эпидокружении.

К слову, после неожиданного заявления родители спешно начали записываться на прием к врачу.

Однако в министерстве образования Краснодарского края опровергли эту необходимость.

- Для подготовки к учебному году в период пандемии коронавируса сейчас взаимодействуют три ведомства: включая нас, минздрав и Роспотребнадзор. Сейчас уточняется перечень необходимых справок для начала учебы школьникам, но это однозначно будет распространяться не на всех детей, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства. - Никаких указаний на этот счет в школы или педагогические коллективы не давалось.

В министерстве образования пообещали в ближайшее время уточнить, кому из детей нужно будет принести справку от врача.

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