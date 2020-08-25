Алфавит закончился: В Краснодаре не хватает букв для обозначения первых классов в новом учебном году

Возможности кириллицы исчерпаны

Накануне 1 сентября в школах Краснодара посчитали количество первоклассников. В этом году их 18,5 тысяч. В одной из школ кубанской столицы №71 их количество не вмещается в рамки привычного буквенного обозначения. 31 первый класса будут обозначать в сочетании с цифрами.

- В первый "Я" мы уже не попали, руководство решило не доводить до абсурда, последний первый класс в нашей школе заканчивается на букву "Ф", но с цифровым обозначением "2", - смеется одна из родительниц, чья дочь пойдет в школу в этом году.

Впрочем, в департаменте образования Краснодара заявляют, что возможностей у этой школы гораздо больше, чем у кириллицы.

- Учебный процесс не пострадает от такого количества первоклашек, - заявили в ведомстве. - Все для них устроено очень удобно.

Действительно, первоклашки учатся только в первую смену. В школе несколько зданий, и у каждого класса - свой кабинет. Это важно еще и из-за учебы во время пандемии.

- В каждом корпусе нашей школы - их пять - своя столовая, - говорит директор Светлана Чернявская.

Поэтому пока, убеждает педагог, проблему создает только нехватка букв в алфавите.

К слову, еще одним рекордсменом стала школа №11 в Краснодаре. Здесь за парты в первый раз сядут сразу 22 первых класса.

Напомним, всего в Краснодарском крае в школу отправятся 700 тысяч школьников, из них 76 тысяч - первоклашек.

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