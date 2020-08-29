Друг у друга — на головах: туристический ажиотаж в Анапе и не думает спадать

Туристов меньше не становится. Фото: Максим ПЕСКОВ

Туристов не оттолкнула в этом году ни угроза коронавируса, ни холодное (по меркам прежних лет!) море, ни злосчастная камка. Водоросль, вопреки ожиданиям, не покидала лазурные берега Анапы почти весь сезон.

Они превращают море вдоль берега в зеленую и зловонную кашу. Но отдыхающим нипочем.

Отдыхающих не пугает ни камка, ни вирус Фото: Максим ПЕСКОВ

Ученые заявили, что оно превратилось в «зеленую кашу» из-за проблем с очистными сооружениями и наплыва туристов.

- Камка любит теплую воду и людей в избытке, - рассказывает «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Где-то до 2003 года камка была только на Центральном пляже города. К 2010 году добралась до Витязево, а сейчас уже встречается на пляжах Благовещенки и даже на Бугазской косе.

Народ не переживает по поводу вируса. Фото: Максим ПЕСКОВ

На центральных пляжах курортных городов в Краснодарском крае, куда гостей приводят все навигаторы, прилечь негде.

- Мы заметили, где больше туристов, там больше водорослей, поэтому решили уйти подальше от всех. Меньше народу, вода чище, - рассказывает "КП" Кубань" женщина под зонтиком.

И погода совсем не для конца лета Фото: Максим ПЕСКОВ

Местные жители и те, кто продумал маршрут более тщательно, ищут менее популярные места для уединения с природой.

- Мы поехали в Благовещенскую. Давно это место любим. Здесь меньше народа и море хорошее, - говорит "КП" - Кубань" туристка из Липецка. - Плюс - Анапа близко. Но в этом году и здесь народа не меньше, а море холодное и грязное из-за водорослей.

Водичка не радует, но в море хочется Фото: Максим ПЕСКОВ

Действительно, анапское море в этом году не может похвастать и комфортной температурой.

Лежаков на всех не хватает Фото: Максим ПЕСКОВ

Но опустошить пляжи Анапы может разве что непогода. Но на курортах Краснодарского края ожидается пока только календарная осень.