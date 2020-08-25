Главой Кубанской митрополии назначен патриарший экзарх всея Беларуси Павел

Митрополит Павел Фото: Татьяна Амелина/church.by

Новым главой Кубанской митрополии стал митрополит Минский и Заславский Павел, в миру Георгий Пономарев. Священнослужитель с 2013 года возглавлял Белорусскую православную церковь.

- Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды, - сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Митрополита Павла назначили главой Кубанской митрополии, которую до этого возглавлял митрополит Исидор, ушедший из жизни после осложнений коронавирусной инфекции 8 августа.

КТО ТАКОЙ МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ

Митрополит Павел, в миру Георгий Васильевич Пономарев, родился 19 февраля 1952 года в Караганде. Учился в средней школе. Служил в Советской Армии. После демобилизации работал шофером, слесарем. Учился в профтехучилище.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел Фото: mitropoliakuban.ru

В середине 1970-х годов учился в Московской духовной семинарии. В 1980-м году окончил Московскую духовную академию.

В октябре 1977 года принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, в декабре наместником Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в мантию. В мае 1978 году стал иеромонахом.

Служил референтом Отдела внешних церковных сношений, возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме. До 1992 года был наместником Псково-Печерского монастыря, после служил управляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде.

В 1999 году назначен епископом Венским и Австрийским, с 2003 года - архиепископ Рязанский и Касимовский. В 2011 году получил титул Рязанский и Михайловский, возведен в сан митрополита.

С 2013 года назначен патриаршим экзархом всея Беларуси. В 2014-м году избран ректором Института теологии БГУ, назначен главой Минской митрополии. Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви