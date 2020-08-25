Ночь кино 2020 в Краснодарском крае: публикуем программу мероприятий

Фото: vk.com/kino.nebo

Ежегодная акция Ночь кино 2020 в Краснодарском крае все-таки пройдет, но не так, как обычно. Если раньше учреждения культуры проводили показы отечественных кинокартин на различных открытых площадках — в скверах, парках и кинотеатрах, то в этом году акцию впервые проведут в онлайн-формате. Причиной тому стал коронавирус. Несмотря на то, что эпидобстановка в крае заметно улучшилась, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Согласно постановлению главы края, массовые мероприятия не разрешены. Кроме того, закрыты кинотеатры.

- Все тематические мероприятия в нашем регионе будут организованы в онлайн-формате с привлечением к участию культурно-досуговых, театрально-концертных, музейных, библиотечных и, конечно же, киноучреждений, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края.

Итак, 29 августа с 14:00 и до полуночи на официальных сайтах, в социальных сетях учреждений культуры и кинематографии будут проводиться конкурсы, литературные выставки, исторические экскурсы, познавательные видеообзоры, лекции о российском кино.

Каждый житель Кубани сможет посмотреть репортажи с мест съемок отечественного кино, которое снимали в регионе. Кроме того, все желающие могут узнать историю создания муниципальных кинотеатров, а также послушать лекции об известных отечественных актерах, режиссерах и фильмах.

Подготовили для жителей края и видеорассказы об экспонатах из музеев региона, библиографические обзоры, книжно-иллюстративные онлайн-выставки, киновикторины, квесты и конкурсы.

Стоит сказать, что 29 августа жители Кубани все-таки смогут выбраться на киносеанс. В горах Сочи можно посмотреть фильм под открытым небом. Расположился он на террасе арт-резиденции «Flacon1170», что находится на высоте 1170 метров над уровнем облаков.

В отличие от обычных зрительных залов с экраном, который сейчас закрыты из-за коронавируса, кино здесь показывают на свежем воздухе. Да и соблюсти социальную дистанцию здесь гораздо проще - вместо кресел для зрителей мягкие пуфы.

29 августа запланирован показ фильма «Арахисовыи сокол», который впервые вышел на экранах в 2019 году.

Стоимость билетов - 300 рублей. Цена попкорна – 200 рублей.